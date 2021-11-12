海外醫生｜特別註冊委員會名單出爐　鄧惠瓊任主席　胡定旭任委員

放寬引入海外醫生來港執業的修例草案上月於立法會通過，政府今天（12日）公布負責制定認可醫學院名單的「特別註冊委員會」成員名單。該委員會有10名成員，全部由政府指明或委任，包括早前已經公布的醫院管理局行政總裁、兩間大學醫學院院長等。

政府今天再公布4名由特首委任的人選，當中3人來自醫務委員會，分別是香港大學婦產科學系名譽臨床教授鄧惠瓊、香港哮喘會主席陳永佳、執業律師許美嫦。餘下一人則是全國政協常委胡定旭。而特首亦委任鄧惠瓊擔任該委員會的主席。



政府今天刊登憲報公布，鄧惠瓊、陳永佳、許美嫦、胡定旭被委任成為「特別註冊委員會」的成員。除了胡定旭外，其餘3人都以醫委會委員身份加入委員會，因此鄧惠瓊、陳永佳、許美嫦的任期為三年或直至其停止出任醫委會委員為止，由11月15日起生效。而胡定旭的任期則是三年，同樣由11月15日起生效。

鄧惠瓊獲委任為特別註冊委員會主席。 （資料圖片／羅君豪攝）

特首林鄭月娥又委任鄧惠瓊出任委員會主席。委員會的組成除包括4名由行政長官委任的成員外，亦有6名當然成員，6人分別是衞生署署長林文健、醫院管理局行政總裁高拔陞、醫務委員會主席劉允怡、醫學專科學院主席梁嘉傑、港大醫學院院長梁卓偉、中大醫學院院長陳家亮。

胡定旭。（資料圖片／梁鵬威攝）

食物及衞生局局長陳肇始表示，鄧惠瓊在醫學教育及公共服務方面擁有豐富經驗，「有信心在鄧教授的領導下，委員會能有效履行其法定職責，盡早訂定認可醫學資格名單。」陳肇始又指，另外3名委員在不同領域，包括會計、法律和病人權益具相當經驗和專業知識，「我們有信心他們與另外6位來自公營醫療機構和法定組織的高層管理人員，可提供寶貴意見，確保委員會能順利及按時訂定名單。」

陳永佳。（資料圖片）

局方表示，委員會是設於醫委會轄下的法定組織，負責檢視與香港兩所大學醫學院課程有相若質素的非本地醫學院課程，從而訂定認可醫學資格名單，交由醫生註冊主任（即衞生署署長）公布。持認可醫學資格的非本地培訓醫生，如符合相關條件可循特別註冊途徑來港，於公營醫療機構擔任醫生工作，並在服務一定年期、取得認可專科資格及通過嚴格評核後獲得正式註冊在港執業行醫。

政府期望委員會能於2022年上半年內訂定首批認可醫學資格名單，讓合資格的非本地培訓醫生可循特別註冊途徑來港於公營醫療機構服務。

許美嫦。（資料圖片／歐嘉樂攝）

另一方面，憲報同時公布，特首再次委任李淑儀成為醫務委員會成員，任期三年，由2021年12月10日起生效。