無字頭689車牌今拍賣　成交價63萬元

運輸署今日（13日）早上舉行車牌拍賣會，公開拍賣220個車輛登記號碼，無字頭「689」車牌是其中之一，底價為40.5萬元，並以63萬元成交。值得注意，前特首梁振英在2012年特首選舉中以689票當選，這組數字繼而成為他的外號。

優質幸運車牌中心負責人顏文翰稱，成交價較預期低，原本估計會達百萬元。他估計主要受疫情影響，與政治因素無關。



「689」車牌由53號牌男子以63萬元投得，他稱今次為替老闆競投。（歐嘉樂攝）

▼13個最高拍賣價車牌逐一數▼（由低至高）



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「689」為今日拍賣的車牌焦點之一，除為前特首梁振英的外號，亦是唯一一個無字頭車牌。拍賣底價為40.5萬元，主要由持69號牌及53號牌的兩名男子競投，經過一輪叫價後由持53號牌男子以63萬元投得。他稱今次為替老闆競投，因老闆心儀該號碼。

優質幸運車牌中心負責人顏文翰稱，「689」玄學上為工整的風水牌，而1、6、8、9向來都是深受歡迎。他形容「689」為「不倒翁」，「反轉架車都係嗰個號碼。」此外，無字頭的三個號碼車牌亦所剩無幾，原本估計「689」的成交價會高達百萬元。

他稱，成交價較預期低主要受疫情影響，相信與政治因素無關。他以車牌行銷情為例，指近期有售出數個有「689」字眼的車牌。不過他承認近年的政治氛圍有礙無車頭車牌的銷情，「好似831、721，有啲人就算嗰日生日都唔用。」

此外，今日公開拍賣的車牌中，「BS 9999」亦甚為搶手。一開始主要由2名男子競投，有人叫價2.8萬元，其後再多2人加入，更將拍賣價叫高至6萬元，最後以9萬元成交。

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▼將會公開拍賣220個車輛登記號碼▼



▼3.7單一字母W車牌「天價」2600萬成交▼

