國泰53歲貨機機師初確診　曾赴德國　大角咀凱帆軒1至3座封區強檢

本周第二度「封區」！政府今日（13日）晚上7時半公布，將大角咀海帆道11號凱帆軒 1至3座列為指定「受限區域」，涉及大廈需要封區檢測。

政府發言人表示，今日發現一名居於大角咀凱帆軒1座的53歲男貨機機組人員初步確診，患者昨日（12日）於社區檢測中心採集的樣本結果呈初步陽性，Ct值約24至26，並確認帶有L452R變異病毒株。

患者11月7日由德國經航班CX3166返抵香港，屬豁免人士，在機場檢測結果呈陰性，獲安排在寓所檢疫。由於病人帶有變異病毒株，其傳染性和感染風險更高，而凱帆軒共三座均使用同一個住客出入口，政府在凱帆軒1、2及3座封區檢測，涉約1,800名居民。同時，病人於潛伏期在港到訪的地點亦會納入強制檢測公告。



受檢人士須於明日凌晨零時前接受檢測，政府目標是在明日（14日）上午約8時完成行動。



當局補充，「受限區域」內的人士如在11月11日至13日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測，但亦須留在其處所等候。另外，相關人士須在公布確診個案計起第3、7、12及19日進行強制檢測。

11月13日，大角咀凱帆軒1至3座須封區強檢。（政府新聞處圖片）

10月22日至11月13日曾身處受限地區人士同須檢測

根據今日發出的強制檢測公告，任何於今年10月22日至11月13日期間曾身處上述處所內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在11月15日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗的人士仍須接受檢測。

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機組人員獲豁免 本周第二度封區

本港疫情漸見穩定，連月來的個案大部份為外地輸入個案。本周三一名居於尖沙咀棉登徑8號凱譽的國泰貨機機師，由德國抵港後確診，並帶有變種病毒。由於該機師屬豁免人士，他抵港後已返回家中「走入社區」，故他居住的大廈一度列為指定「受限區域」，需要封區檢測，強檢期間未有發現更多個案。