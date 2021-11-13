新冠肺炎．11.13｜再有國泰貨機機師染疫　大角咀凱帆軒封區檢測

衞生防護中心今日公佈（13日）新增兩宗輸入個案，其中一人在抵港前已出現喉嚨痛病徵，並帶有L452R變種病毒，兩名患者均已接種疫苗。今日初步確診少於5宗。

本港豁免檢疫政策再惹關注，港府晚上公布，一名53歲國泰貨機男機師初步確診。患者11月3日離開香港前往德國，於11月7日由德國法蘭克福經航班CX3166返抵香港。病人抵港時在香港機場檢測結果呈陰性，其後根據豁免人士規定進行強制檢測，昨日（12日）於社區檢測中心採集的檢測樣本結果呈初步陽性，並確認帶有L452R變異病毒株。

該機師居於大角咀凱帆軒1座，但屋苑共三座均使用同一個住客出入口，政府今晚7時半起，在凱帆軒1、2及3座作出封區檢測，料有1,800名居民受檢。國泰稱，立即安排所有在法蘭克福的機組人員轉換另一酒店，並會盡量縮短在法蘭克福停留的時間。



專家昨晚到東涌福朋喜來登酒店調查，以找出酒店內兩宗帶有變種病毒Delta+輸入個案的關連，二人病毒基因100%吻合，推斷因兩人房間相連，病毒經空氣傳播；酒店同樓層的54名現在及近日已離開的檢疫住客，需入竹篙灣再檢疫。運房局昨宣布將收緊機組人員的防疫安排，包括規定所有本地機組人員接種第三針疫苖，貨機機組人員回港後的檢測次數增至每日一檢等。



▼11.12衞生署到東涌福朋喜來登酒店調查▼



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▼11月13日凱帆軒1至3座封區檢測▼



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強制檢測｜染疫機師行蹤曝光 奧海城和民、Corner Stop Bar上榜

【22:27】因應53歲國泰貨機機師初步確診的輸入個案，患者潛伏期間曾於香港逗留，港府公布，有5個指明地方被納入強制檢測公告。

新冠肺炎｜國泰7日內3機師德國返港確診 換當地酒店、縮停留時間

【20:26】國泰發言人表示，接獲香港衛生當局通知，一名貨機機師初步確診，該機組人員執勤由法蘭克福起飛的CX3166貨機航班，於11月7日抵港。

為謹慎起見，國泰立即安排所有在法蘭克福的機組人員轉換另一酒店逗留，並會盡量縮短在法蘭克福停留的時間。發言人強調，所有執勤機組人員均已接種疫苗，會按照衞生當局的指示協助當局跟進追蹤與患者有緊密接觸的人士。

國泰貨機53歲機師初確診 曾赴德國 大角咀凱帆軒1至3座封區強檢

【19:30】衞生署衞生防護中心今日表示，一名53歲男患者，為貨機機組人員，居於大角咀凱帆軒1座。他於10月31日檢測結果呈陰性，並於11月3日離開香港前往德國，於11月7日由德國經航班CX3166返抵香港。病人抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽樣時，檢測結果呈陰性。

病人其後根據豁免人士規定進行強制檢測，昨日（12日）於社區檢測中心採集的檢測樣本結果呈初步陽性，Ct值約24至26，並確認帶有L452R變異病毒株，病人沒有出現病徵，他曾於3月11日及4月7日於香港接種兩劑復必泰疫苗。

由於病人帶變異病毒株，其傳染性和感染風險更高，而凱帆軒共三座均使用同一個住客出入口，政府今晚7時半起，在凱帆軒1、2及3座作出封區檢測。病人於潛伏期在港到訪的地點亦會納入強檢公告。

11月13日，大角咀凱帆軒1至3座須封區強檢。（政府新聞處圖片）

【18:25】衞生署衞生防護中心表示，昨日在香港東涌福朋喜來登酒店，按需要採集環境樣本，確定相關感染的可能途徑，在相關房間抽風格等位置，合共採集超過70個樣本，化驗工作進行中。

中心已安排60多名於11月1日至6日期間，曾入住該酒店同一樓層北翼房間人士，到竹篙灣檢疫中心接受強制檢疫，暫未有新增初步確診個案。

新冠肺炎｜今增2宗輸入 一人抵港前已出現喉嚨痛病徵

【14:46】衞生防護中心今日公佈（13日）新增兩宗輸入個案，其中一人在抵港前已出現喉嚨痛病徵，並帶有L452R變種病毒，兩名患者均已接種疫苗。今日初步確診少於5宗。

第三針｜八十歲婆婆無懼溝針轉打復必泰：勁啲吖嘛 想保護自己

【13:23】政府開始為合資格市民接種第三針疫苗，今日（13日）是開打首個周未，早上接種復必泰疫苗的界限街體育館，未見早兩天排長龍情況，人流一般。有市民表示為了提升疫苗保護力，不怕溝針，故第三針由科興轉打復必泰，亦有市民指香港驗抗體的測試不普及，難以得知自己的抗體水平。

新冠疫苗｜袁國勇：料下周公布3至12歲小童打針 建議在大腿注射

【11:24】現時適合接種新冠疫苗人士的接種率尚未達7成，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日(13日)在電台訪問中表示，料下周會公布3至12歲小童可以接種科興或復必泰疫苗，兒童注射劑量會是成人的三分一，亦建議打大腿位置。



袁國勇亦建議推出「本地疫苗護照」，出入指定場所必須接種疫苗，因現時仍未接種疫苗人士，都不是再靠勸籲會打針，倡政府應定時間表，例如明年1至3月所有港人都應打兩針，令通關造成的震盪減少。

通關｜陳肇始：入戲院、健身室應打針 內地視察後有通關時間表

【10:14】政府近日為準備與內地盡快通關，收緊多項防疫措施，包括到政府場地要使用安心出行。食衞局局長陳肇始今日(13日)出席電台訪問時表示，個人認為市民出入戲院及健身室等場所亦應要接種疫苗，指在擴展使用安心出行的同時，市民接種疫苗更重要。



近日本港再出現豁免檢疫機師進入社區後確診的個案，陳肇始兩次被問及相關確診個案會否影響香港與內地通關的進度，她指需待內地方面到港視察情況並面談，才會有通關時間表，期望可爭取讓內地專家盡快到港。

強制檢測學校｜名校德瑞國際學校、弘立幼稚園等8校爆流感上榜

【00:01】食物及衞生局昨晚（12日）公布強制檢測公告，8間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，因病徵與新冠肺炎相似，被納入強制檢測公告。多間私立國際名校上榜，包括薄扶林德瑞國際學校（幼稚園部）、堅尼地城弘立幼稚園，另亦涉及元朗保良局羅氏信託學校等，師生需在下周日(14日)或之前接受檢測。此外亦包括有32名學生感染的嬰幼兒院舍、位於旺角砵蘭街的保護兒童會童樂居，當中2人需要入院，其中1人經治療後已出院，衞生防護中心正展開調查。

昨日總覽：新冠肺炎．11.12｜東涌福朋喜來登酒店爆疫 54名住客遷往竹篙灣

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▼11月9日尖沙咀凱譽封區檢測▼

