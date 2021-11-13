強制檢測｜染疫機師行蹤曝光　奧海城和民、Corner Stop Bar上榜

一星期內有第三名由德國法蘭克福返港的國泰貨機機師返港後染疫。新初步確診居於大角咀凱帆軒的機師於11月7日抵港，港府於今日（13日）晚上公布的強制檢測公告中透露，該名初步確診的機師於返港後，上周四（11日）曾到訪荔枝角公園體育館。另外，他離港前往德國前，亦曾到深水埗公園游泳池、梅窩中心的中國熊、奧海城一期居食屋「和民」及大角咀Corner Stop Bar，全部被納入強制檢測公告。



▼11月13日凱帆軒1至3座封區檢測▼



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根據衞生署的強檢公告，新初步確診帶變種病毒株的53歲國泰貨機機師，於離港前往德國前，曾於10月26日到梅窩中心地下中國熊進餐；並於10月27日前往深水埗公園游泳池。

另外，他曾光顧大角咀一帶兩間食肆，包括10月31日下午曾到大角咀海景街Corner Stop Bar酒吧、並於同日的晚上到奧海城一期居食屋「和民」。港府表示，曾於同日指定時間到訪過上述地點人士，須於2021年11月15日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年11月11日至11月13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

奧海城三期/二期的扶手電梯及中庭大都呈全透明狀態，令顧客遭偷拍的機會增加。(相片由觀察員提供)

確診機師曾到奧海城一期和民進餐。（資料圖片）

▼11.12衞生署到東涌福朋喜來登酒店調查▼



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另外，初步確診的染疫機師於本月7日由德國返港後，曾於本周四（11日）到訪荔枝角公園體育館。港府指，曾於同日下午2時至下午4時處於同一地方人士，須於2021年11月15日或之前接受檢測。

受檢人士若在2021年11月11日至11月13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢 測公告的規定，另外，53歲機師本身為大角咀凱帆軒的居民，屋苑第1至3座居民於今日（13日）晚上進行強檢，港府預計行動於周日早上完成。