陳茂波力推「共同富裕」：「不但要把蛋糕做大，也要把蛋糕分好」

中共十九屆六中全會日前閉幕，財政司司長陳茂波今日（14日）發表網誌〈昂首邁向第二個百年目標〉，指「人民至上」要推動共同富裕，「我們不但要把蛋糕做大，也要把蛋糕分好」；他又指立法會選舉競爭激烈，相信將有更多元的觀點和意見推動香港邁向良政善治。陳又提到，「一國兩制」下須牢記「一國」是根、「一國」是本，必須全力維護國家安全，「為中華民族的偉大復興奮鬥！」



財政司司長陳茂波在網誌指出，推動共同富裕時，「我們不但要把蛋糕做大，也要把蛋糕分好」，而推動共同富裕。（盧翊銘攝）

陳茂波在網誌指出，六中全會對香港未來意義重大，當中「人民至上」要以人民為發展中心，經濟發展是為了人民幸福生活，這帶出共同富裕的重要性和深厚意義，「我們不但要把蛋糕做大，也要把蛋糕分好」，而推動共同富裕沒有捷徑，也不能單靠二次分配來達致目的，要力求共同創造社會財富，共同分享發展成果，令經濟保持增長動能，提供實踐共同富裕的物質基礎。

陳又提到，全會落實「愛國者治港」，推動香港局勢由亂到治，為推進「一國兩制」打下基礎，下月舉行的立法會選舉報名參與人數眾多，競爭激烈，報名參與的人士背景較過去更多樣化，「可以想像，日後的立法會將會提出更多元的觀點和意見，更好地推動香港邁向良政善治的新階段。」

陳強調，在「一國兩制」下須牢記「一國」是根、「一國」是本，必須全力維護國家安全，堅定維護中央對香港的堅強領導，全面準確貫徹落實「一國兩制」，堅定落實「愛國者治港」原則，推動香港融入國家發展大局，把握自身定位和角色、發揮所長，為國家發展貢獻力量，「心往一處想、勁往一處使，不為任何風險所懼，不為任何干擾所惑。在中國夢裏，也有着我們的香港夢。我們要與全國人民一起團結合力，為中華民族的偉大復興奮鬥！」

陳續指，一個國家、一個政黨，領導核心至關重要，他引述已故國家領導人鄧小平指：「任何一個領導集體都要有一個核心，沒有核心的領導是靠不住的。」他指全會確立了習近平主席是新時代中國特色社會主義思想的主要創立者，以習近平總書記為核心的中共中央，推動黨和國家事業發展取得歷史性成就，展示了深厚的人民情懷、卓越的政治智慧和強烈的使命擔當，讓中華民族迎來從站起來、富起來、到強起來的偉大飛躍。以習主席為核心的領導是整個發展的關鍵推動力，帶領全國開創並進入中國特色社會主義新時代。