一周錄三宗免檢疫機師走入社區後確診　許樹昌促強制檢疫七日

本港一周內先後有三名豁免檢疫的國泰貨機人員，在進入社區後確診，三人都在德國法蘭克福回港並帶變種病毒。國泰航空稱，會為機組人員更換當地酒店。政府專家顧問許樹昌稱，「換酒店於事無補」，因為變種病毒已充斥德國甚至全歐洲，反而近日確診機組人員回港後七日內都驗到陽性，故建議要強制機組人員至少要檢疫七日。



▼11月13日凱帆軒1至3座封區檢測▼



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三名豁免檢疫的國泰機組人員，都從德國法蘭克福抵港後確診，並驗出變種病毒。他們抵港後三至五日內驗出陽性。國泰稱會即時安排所有身在法蘭克福的機組人員換酒店，並盡快暫停停留當地。

不過中大呼吸系統科講座教授許樹昌向《香港01》表示，換酒店完全無助減低機組人員感染，因為變種病毒已經散佈在全德國及多個歐洲國家，相反近日回港後確診的機組人員都在七日內發現，建議他們回港後，都必須檢疫七日才可走出社區。

梁子超：應檢疫14日

呼吸系統專科醫生梁子超則認為，機組人員至少要檢疫14日，擴大防疫保護網，認同他們亦要見家人，建議工作一段時間後容許他們有一個月假期。至於重新要求機組人員檢疫，會否導致欠缺足夠人手幫助貨運如常，他認為貨機航班數量未恢復至疫情前高峰水平，相信國泰做好編更、提升每次載貨量可以解決問題。

梁子超表示，豁免檢疫個案確診「一次半次福大命大可以安然渡過，但不斷有咁多人往返，機組人員出社區，始終會出事。」即使當局即將要求機組人員每日檢測，他都認為不能取代檢疫，「之前個機師CT值30多病毒量好低，但入院之後再拎樣本跌到10幾，病毒量數以萬倍計上升，已經有足夠時間傳出社區，日日驗其實都有段時間，由採樣到真係確診其實都有一日半，唔足以防止傳播，唔好諗著日日驗就萬無一失。」