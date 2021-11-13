新冠肺炎｜國泰3機師德國返港確診　換當地酒店、不逗留法蘭克福

國泰航空一星期內，第二度有由德國法蘭克福返港航班有機組人員，抵港後感染變種病毒，累計有三名貨機機師入社區後確診。

國泰航空表示，為謹慎起見，現時會立即安排所有在法蘭克福的機組人員，轉換另一酒店逗留，並會盡量縮短在法蘭克福停留的時間。國泰晚上約9時40分再更新，指將盡快叫停貨機機組人員，於法蘭克福停留的安排。



國泰指，接獲香港衛生當局通知，一位貨機機師初步確診新冠肺炎病。該機組人員執勤由法蘭克福起飛的CX3166貨機航班，於11月7日抵港。（資料圖片）

國泰指，接獲香港衛生當局通知，一位貨機機師初步確診。該機組人員執勤由法蘭克福起飛的CX3166貨機航班，於11月7日抵港。為謹慎起見，現時會立即安排所有在法蘭克福的機組人員，轉換另一酒店，並會盡量縮短在法蘭克福停留的時間。國泰晚上約9時40分再更新，指將盡快叫停貨機機組人員，於法蘭克福停留的安排。

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國泰指，現時所有執勤機組人員均已接種疫苗，染疫的機組人員現正接受適切的醫療診治。國泰會為其他機組人員提供一切必須的支援，及按照衞生當局的指示，協助當局跟進追蹤與患者有緊密接觸的人士。

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國泰︰即時加強外站檢查 確保嚴格遵守健康及安全守則

另外，涉事貨機會按香港港口衞生署及國泰航空的嚴格標準徹底消毒。另外，國泰會即時加強外站檢查，確保機組人員於外站停留時，嚴格遵守國泰航空的健康及安全守則，而所有機組人員在香港以外的地方停留時，必須在指定酒店房間內自我隔離，以及接受頻密的強制檢測。國泰說，今年以來，機組人員在香港已接受逾17萬次病毒檢測。

本周三（10日），兩名國泰機師返港後確診，並帶有L452R變種病毒，二人在11月6日同一班機CX2066法蘭克福抵港，機上共4名機組人員，全部在機場測試為陰性，因都打了兩針，可返回家中進行健康監察。而今日新初步確診的個案並非乘住該班貨機，但同由德國法蘭克福返港。