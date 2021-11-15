社福機構疫下食物捐助跌7成　9歲童喜獲福袋：同打機一樣咁開心

近兩年疫情反覆，基層生活最受影響。有劏房戶因疫情工時減，每月收入下跌幾千元，平時生活盡量節儉，在大時大節時獲機構派發食物「福袋」，包括米、飲品、零食等乾糧，女兒收到後感驚喜，「同打機一樣咁開心」。

不過，專向基層提供食物的社福機構膳心連營運總監翁懿華表示，疫情最嚴重時熱食供應大減七成，又認為社區需求龐大，期望與更多大型企業合作，尋求更多資源。

因應貧窮人口上升，食物援助需求大，連鎖超市惠康今（15日）宣布即日起推出「食咗飯未」行動，超市每售出一公斤指定品牌香米，將捐贈5毫予膳心連，用於購買香米轉贈基層。



王女士9歲的女兒（右）直言，收到福袋後相當開心。（羅君豪攝）

百呎劏房月租5000 劏房戶：食物銀行幫到唔少基層

王女士（化名）稱，兩年前經社福機構轉介接觸到膳心連，現時逢大時大節都會收到機構轉贈的福袋。她稱，一家四口居於荃灣的劏房，雖然單位僅約100呎，但每月租金需約5,000元。

零食不便宜 為慳錢平日極少買

她稱，丈夫為家庭的經濟支柱，從事地盤、裝修等散工，受疫情影響開工不足，令到收入不穩定，試過減少數千元，故獲得福袋食物如米、麵等乾糧，可稍微減輕支出負擔。她又說，零食亦非便宜，為了省錢，日常甚少購買。

王女士9歲的女兒則說，每次獲得福袋時，都會好奇裡面物品，「有麵、少少飲品同零食等」，形容收到後相當開心，「同打機一樣咁開心」，解釋因平日較少機會吃零食。她認為，食物銀行幫到不少有需要基層。

陳女士稱領取食物援助後，該月省下約千元買餸。（羅君豪攝）

食物援助如雪中送炭 受惠過後化身義工幫人

另一位個案陳女士則於今年新年後，接受膳心連為期四周的食物援助，領取米、罐頭、湯包等食物，該月省下約千元買餸。作為單親媽媽的她，與女兒二人居於觀塘區劏房，她稱機構捐贈食物給有需要的人如雪中送炭，自己很感動，受惠過後現亦成為義工，協助派發食物。

酒店郵輪食肆疫下近停擺 社福機構回收剩食幾乎「斷鏈」

膳心連基金營運總監翁懿華稱，機構以往一向從酒店、郵輪及食肆等回收剩食，有超過150個合作伙伴捐贈食物，再與約120個社福機構合佢，轉送到有需要人士手上。不過，在疫情最嚴峻時，多個行業接近停擺，回收的熱食數目大跌七成，食物供應幾乎「斷鏈」。

有危便有機，他們開始聯絡食物分銷商，以優惠價錢記得購入乾糧，再以「福袋」形式分發，由最初每月派500個，現已增加至每月平均一萬個。

食物銀行供不應求 膳心連：努力聯絡不同機構取更大援助

翁懿華稱，目前受惠人士中四成為長者，三成半為低收入家庭，其餘則是無家者、少數族裔等。她慨嘆，疫情對基層影響大，目前坊間食物銀行的供應，仍然不足以應付社區需求，將更努力聯絡不同機構獲取更大援助。

膳心連基金營運總監翁懿華稱，在疫情最嚴峻時，回收的熱食數目大跌七成，食物供應幾乎「斷鏈」。（羅君豪攝）

短期食物援助獲批數目及受惠人次升4成

根據勞工及福利局局數字，今年一月至三月，委託非政府機構營運的短期食物援助服務計劃，獲批個案數目及受惠人次分別為5,076及10,708，與去年同期比較，分別上升40.6%及45%，同時有1,028宗申請獲批延長服務期，與去年同期比較，上升53.9%。

社福機構膳心連轉贈食物予有需要基層。（羅君豪攝）

惠康今起辦愛心米庫 每售1公斤米捐5毫予膳心連

為協助社福機構增加米源助有需要人士，惠康啟動「食咗飯未」愛心米庫行動，即日起，全線惠康、指定Marketplace、7-Eleven 、澳門新苗超級市場及指定7-Eleven ，每出售1公斤御品皇香米，惠康即捐出0.5港元予膳心連基金，以向有需要人士提供逾1,600萬碗米飯。

牛奶國際零售集團行政總裁 Ian Mcleod表示，每月1號將設「愛心加倍日」，捐贈金額增至1元，期望目標金額為500萬元，而惠康今日率先捐出300萬元予膳心連。

惠康超級市場今（15日）宣布，即日起推出愛心米庫行動，每售出一公斤指定品牌香米，即捐贈5毫予膳心連，用於購買香米轉贈基層。（歐陽德浩攝）

惠康：貧窮人口達165萬 冀將香米變成祝福

Ian Mcleod指，政府最新數據顯示，本港貧窮人口已達165萬人，而該活動已策劃數個月，認為時機正合適，將米變成祝福。他指，過去一年疫情令市民生活遇到困難，已為逾1,000件貨品降價，包括日常食品如油、雞蛋、糖、鹽、大米等。他亦指已投資建立新鮮食品配送中心，以及向商店員工提供培訓，以維持食品新鮮度。

至於在三大重要傳統節日，即中秋、農曆年及冬至，惠康會額外捐出食物「加餸」，屆時消費者購買指定食材，惠康即以配對形式捐出相同產品，並將慈善米捐款加至每出售1公斤香米即捐出1港元。