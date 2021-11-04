研究揭六成受訪劏房戶指室內比街頭熱　最大溫差高達攝氏5.8度

環境問題所造成氣候變化的影響無人倖免。樂施會藉着聯合國氣候峰會正在進行，發布最新調查。研究指出，近六成受訪劏房戶指屋內比戶外更熱，亦有逾四分一受訪者表示當颱風或暴雨來襲，居所會因而受到破壞，惟業主並不會承擔維修開支。樂施會認為，雖然政府致力爭取2050年前實現碳中和，卻未有制定和貧窮人士相關的具體「氣候適應」目標及措施。樂施會建議政府應提升基層市民的「氣候適應」能力，如加快興建公營房屋及使用閒置用地作過渡房屋，協助居於惡劣環境中的劏房戶提供一個較為宜居的居所。



「極端天氣下的劏房住戶」研究由樂施會委託社會政策研究有限公司，在本年9月以問卷訪問200位住在香港不同地區的低收入劏房住戶，並和當中15位受訪者作深入訪談。調查結果顯示，逾八成受訪者的居所單位小於150平方呎，人均面積僅約73呎，亦較本年公屋人均面積141呎低近一半。研究亦揭示受訪劏房戶的平均月租為4,700多元，即意味平均呎租貼近40元，比全港整體私人住宅平均呎租更貴，每呎租貴約4.5元。

逾八成受訪者的居所單位小於150平方呎，人均面積僅約73呎，亦較本年公屋人均面積141呎低近一半。但平均呎租比全港整體私人住宅平均呎租更貴。（樂施會提供圖片）

劏房空氣流通差 熱氣困在室內

由於劏房的居住環境非常狹窄，空氣流通欠佳，熱空氣都困在室內。調查發現近六成受訪者不滿意居所的通風，認為劏房内的溫度比戶外更熱。當中，近兩成受訪者所住的劏房更沒有窗戶，空氣無法在內流通，使環境熱上加熱。訪問期間，研究團隊分別量度劏房內及戶外的氣溫，發現近半（45.5%）劏房室內比街頭更熱，最大溫差高達5.8度，而最熱的劏房溫度高達攝氏35.1度。

由於劏房的居住環境非常狹窄，空氣流通欠佳，熱空氣都困在室內。研究發現近半（45.5%）劏房室內比街頭更熱，最大溫差高達5.8度。（樂施會提供圖片）

在酷熱的天氣下，近七成受訪者表示日常生活受到不同的影響，主要是身體變差、難以集中工作或溫習、精神壓力上升。更有近四分一受訪者指，酷熱令蚊蟲鼠患問題加劇，亦有受訪者因而出現中暑症狀。

當颱風或是暴雨來襲，逾四分一受訪者指會令居所帶來影響，當中逾八成指會造成牆縫滲水或漏水，亦有四分一人指窗戶會因而受損。有受訪者表示，業主往往不願負責單位内的維修，劏房戶需自費處理維修問題，對經濟構成負擔。

過渡房屋居住期短 劏房戶申請意欲大減

雖然受訪劏房戶的居住環境惡劣，但仍然有超過九成（98％）的受訪者未有申請過渡房屋，居住時期太短成為一大主因。有劏房住戶表示，擔心兩三年過後仍未能輪候到公屋，便要遷出過渡房屋。每次搬屋都成本昂貴，故寧願繼續住在原有的劏房内。

樂施會就今次報告更曾與四位專家訪談。當中，社會創新設計師陳嘉興建議可在劏房增設類似地台設計的儲物空間，並且善用隔熱板降低室内空間溫度。樂施會建議從現有的關愛基金「為低收入劏房住戶改善家居援助計劃」，增加上述項目讓租戶申請，並且延長計劃期限。同時，為申請此計劃的劏房戶提供能源標籤指引，並且擴大津貼額上限，讓劏房租戶可購置節能家電，從而節省電費。

樂施會亦建議政府與志願團體或地區組織合作，開設共享空間，將部分電器及家具設施共享，例如洗衣機，煮食設備等，增加單位的空間感。有心機構亦可善用其資源，協助劏房改善租戶的生活環境。例如，樂施會早前與迷你倉公司合作，讓劏房租戶可以將單位內部分物資暫放於迷你倉，從而增加劏房空間，改善環境。

樂施會提到，現時有超過110幅政府短期租約用地用作露天停車場，用地遍佈港九新界。據測量師估算，一幅2萬平方呎用地可提供約288個單位，約462人入住；若上述70幅閒置用地可發展為過渡房屋，則可以提供逾2萬個有關單位。（資料圖片）

建議政府善用閒置用地作過渡房屋

樂施會提到，據資料，現時有超過110幅政府短期租約用地用作露天停車場，用地遍佈港九新界。當中超過70幅已閒置超過15年或以上，而且面積相對較小，或未適用於發展公營房屋。據測量師估算，一幅2萬平方呎用地可提供約288個單位，約462人入住；若上述70幅閒置用地可發展為過渡房屋，則可以提供逾2萬個有關單位。當相關單位供應量充足時，便會在市場上形成競爭，對原有劏房業主構成壓力，從而進行減租或改善單位以吸引租戶。故樂施會建議政府撥出這類用地，用作發展過渡房屋，短期内為居於惡劣環境下的劏房戶提供一個較為宜居的居所。同時，亦可以考慮將有關租約年期延長至十年。

樂施會港澳台項目總監黃碩紅表示：「氣候變化帶來的極端天氣現象，影響我們每一個人，更令貧窮人士的生活更加艱難。身處極端天氣、越來越炎熱的夏天，基層市民除了戶外工作時要捱，回到蝸居的劏房更猶如『蒸籠』，甚至比室外更熱。遇上颱風或暴雨，他們甚至要撐着雨傘去洗手間。政府現時的氣候變化措施較着重『減排』，而協助社會上較脆弱一群『適應』氣候變化亦相當逼切。」

樂施會港澳台項目總監黃碩紅（左）表示：「氣候變化帶來的極端天氣現象，影響我們每一個人，更令貧窮人士的生活更加艱難。政府現時的氣候變化措施較著重『減排』，而協助社會上較脆弱一群『適應』氣候變化亦相當逼切。」樂施會總裁曾迦慧（右）呼籲全球領袖提升貧窮人士「氣候適應」能力。（樂施會提供圖片）

樂施會總裁曾迦慧指出，國際樂施會亦正身處聯合國氣候峰會，呼籲全球領袖提升貧窮人士「氣候適應」能力：「富裕國家必須兌現12年前的承諾，每年提供1,000億美元，幫助貧窮國家適應氣候變化及減排。」為彌補往年未達標的差額，富裕國家必須在2022年至 2025年間提供超過1,000億美元，其中大部分須是津貼，而非貸款。一半資金須用作提升貧窮人士「氣候適應」能力，讓他們更有效應對愈發頻繁的極端天氣。