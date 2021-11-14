劏房人均居住面積僅48呎如乒乓球枱創新低　業主租管生效前先加租

本港劏房問題嚴重，全港關注劏房平台今日（14日）公布，最新劏房租金指數為407，雖然較2019年下跌了8%，但仍較私樓市場同期跌幅10%少，反映劏房租金仍然「跑贏私樓」。另外，調查亦揭發最新的劏房人均居住面積只得48呎，面積等同一張乒乓球枱，是近年調查中最低。

平台表示，上述數據反映去年10月的情況，估計受疫情影響，租金出現下調。不過，劏房租管在明年實施，最近有業主已開始率先加租，預計劏房租金將再次逆市上升。



全港關注劏房平台公布最新劏房租金指數，雖然較2019年下跌8%，但仍較私樓市場跌幅10%少。（王潔恩攝

研究在 6 月至 10 月期間進行，共收集了 60 個來自不同地區的劏房樣本。

數據顯示，今年的劏房租金指數是407，較2019年的443下跌了8%，但全港關注劏房平台職員蘇智明表示，雖然疫情下租金市場出現跌幅，但這兩年的私人住宅租金綜合指數跌幅達10%，反映現時劏房的租金跌幅比大環境少。

人均居住面積歷來最細 呢租逼近新落成私樓

另外，研究又發現，最新劏房的平均面積只得107呎，較2019年減少約19%，而人均居住面積只得48呎，面積等同一張乒乓球枱，是歷年調查中最低。至於劏房的呎租亦高達47元，接近與市區新落成私樓的租金水平。

全港關注劏房平台表示，雖然劏房租管在明年實施，但最近有業主已開始率先加租。（王潔恩攝）

租金收入較本來差餉租值高128%

研究結果亦顯示，業主將單位分間成多間劏房後，收到的租金比單位本來的應課差餉租值平均高128%，即較完整單位高一倍。

平台認為，結果反映業主透過經營劏房賺取豐厚利潤，惟租金與質素不成正比，故建議必須就劏房租管訂立「起始租金」，租金不能高於單位應課差餉租值的150%。

劏房戶朱女士（左三）因疫情收入大減，但開支卻有增無減。（王潔恩攝）

子女各自在劏房角落中上課

居住在港島區劏房的朱女士表示，受疫情影響，她無法再兼職上班，加上子女要上網課，故雖然收入減少，但電費等支出反而增加。她又說，由於家中空間有限，兩名子女只能各自在角落中上課，惟因單位被「一劏四」，故上網時會被鄰居分薄流量，故網速很慢，而且更常斷線。

另一劏房戶黃女士又指，至今已輪侯公屋約8年，她本來住在葵涌區50呎劏房，惟7月租約已滿，故她只能搬到旺角的單位。不過，旺角單位並無租約，故擔心日後租管實施時不受保障。由於黃女士是單身人士，故政府早前推出的現金津貼試行計劃亦不受惠。

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有業主要求簽四年死約

全港關注劏房平台成員賴建國表示，現時劏房租管仍未實施，在實施前的空窗期中，有不少業主已率先加租，有單位租金至少加200至300元，最近荃灣區更有劏房業主要求租戶簽署四年死約，故即使劏房租管在明年實施後，租戶亦未能受惠，未來亦有機會被濫收水電費。

他期望，政府可承諾在兩年內設立「起始租金」，又希望政府能盡早澄清劏房租管對現有租約的監管，以避免法例實施後，租戶仍然欠缺保障。