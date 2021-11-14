自訂車牌拍賣｜M0NEY以62萬成交高底價123倍　KR第一口承價40萬

運輸署今（14日）共有180個自訂車輛登記號碼拍賣，共得款項372.1萬元。當中最受觸目為「M0NEY」，以62萬元高價成交，比底價5,000元高出123倍，較之前成交價再多逾40萬元；其次是兩個字母「KR」，第一口承價已叫上40萬元。



▼13個最高拍賣價車牌逐一數▼（由低至高）



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SUMM3R無人爭 BALEN0以6000元成交

運輸署公布，拍賣會上成功售出134個自訂車輛登記號碼，「ARE U 0K」以28萬元成交，其他還包括「CAUT10N」（成交價8.2萬元）、「M0 G0R」（成交價5萬元）、「MANNER」（成交價2.4萬元）、「CHEERFU1」（成交價1.1萬元）、「TRAVELER」（成交價1萬元）。至於與時牌品相近的「BALEN0」，僅以6,000元成交。

會上有46個登記號碼因未有人士競投，以特別費用5,000元配予申請人，包括「SUMM3R」。買主必須於拍賣日期後12個月內將有關的自訂車輛登記號碼配予買主名義登記的汽車。 各車牌底價為5,000元。

▼11月14日自訂車輛登記號碼拍賣結果▼



優質幸運車牌中心負責人顏文翰表示，「M0NEY」之前曾以10多萬元成交，不知為何會再放出來，今日以62萬元高價成交，即比底價5,000元高出123倍，令他始料不及，「今日（成交價）比較貴，有啲貴咗一半。」

顏文翰表示，KR底價為5,000元，第一口叫價已40萬元，他指從投得人日音，推斷是內地人，估計未來如通關，車牌將更貴。

▼3.7單一字母W車牌「天價」2600萬成交▼

