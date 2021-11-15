消委會｜逾半拖鞋防滑差　520元對Pansy僅獲3星　在膠地板易跣腳

消委會實測市面上30款家居拖鞋，發現16款拖鞋的防滑表現欠佳，當中更有樣本聲稱為浴室拖鞋、防滑止滑等。實測中售價最貴的樣本為520元Pansy拖鞋，但總評分僅得3分，在膠地板防滑表現遜色。另外兩個樣本科柔Kenroll家居防滑拖鞋、SensFoot 防滑拖鞋則表現最佳，並列第一，獲得5分。消委會提醒，塑膠拖鞋或聲稱適合於浴室穿着的拖鞋，不代表在濕滑地面上有較好防滑效能，消費者宜按個人需要或要求去選擇。



▼消委會測試市面30款家居拖鞋▼



消委會表示，為模擬地面上出現水漬情況，技術人員將蒸餾水均勻噴灑在測試地面，使其表面形成一層水膜，然後再以拖鞋樣本，在該濕滑模擬地面上進行測試，發現16款樣本（#8、#10、#12、#16至#20、#23至#30）的防滑表現均欠理想，以Sport交叉塑膠拖 鞋（#20）及Lucky Original（#30）表現最差，在4種濕滑的測試地面上，所得的摩擦系數只有0.14至0. 29，低於參考值0.3。

+ 25

另外，消費者一般都認為塑膠拖鞋能防水防滑，較適合於浴室穿着。不過，消委會在濕瓷磚上測試，發現14款防滑表現較差樣本中，6款為塑膠拖鞋，而其中「Miniso」（#17）更聲稱為浴室拖鞋。消委會提醒消費者，塑膠拖鞋或聲稱適合於浴室穿着的拖鞋，並不代表在濕滑地面上有較好防滑效能。

消委會實測市面上30款家居拖鞋，發現16款拖鞋的防滑表現欠佳。（盧翊鉻攝）

消委會最後表示，是次測試主要比較樣本防滑表現，未有就其舒適、耐用度等進行比較。結果顯示，防滑表現理想的樣本中，價格差異頗大。而測試樣本中價格最高的一款，即價得520元Pansy拖鞋，總評分僅得3分，強調產品的價格未必與其防滑表現有直接關係，消費者宜按個人需要或要求去選擇。