消委會｜5G月費最貴過千　網上銷售員優惠多　最高可比官網平3成

消委會最新一期《選擇》月刊，比較市面8間流動電話服務供應商，共85個5G流動電話服務月費計劃，發現各計劃基本月費介乎108元至1,228元，當中78個需要收取每月18元的港鐵及隧道行政費和流動電訊牌照費，大部分計劃均包括數據以外服務，如影視串流平台、數據漫遊等。消委會發現以網上討論區的銷售員較官網提供較多優惠，當中收費最多相差超過三成。

消委會又發現大部份供應商沒有向客戶提供冷靜期，用戶完約後若未決定續約，會以正價繼續提供服務。



消委會比較8間服務供應商、共85個5G流動電話服務月費計劃。（資料圖片）

逾9成5G Plan需另付港鐵及隧道行政費

消委會比較8間服務供應商、共85個5G流動電話服務月費計劃，月費介乎108元至1,228元。當中78個計劃需要每月額外繳付18元的港鐵及隧道行政費和流動電訊牌照費，基本月費未必是每月帳單的實際收費。

csl.大專生5G U-Plan 網上sales價比官網平3成

消委會以顧客身份，透過即時通訊軟件聯絡網上討論區的銷售員並查詢官網同類型計劃的收費及服務詳情，當中5個商戶於網上討論區的銷售員提供較多優惠，如「csl.」的110GB大專生5G U-Plan官方月費248元，透過銷售員登記月費則為186元，相差超過三成。

此外，84個於調查內的計劃均包括本地5G數據以外的其他服務，包括音樂服務、網絡保安服務、影視串流平台服務、數據漫遊服務等。

當中有52個適用於所有人士的個人5G流動電話服務月費計劃， 本月費介乎168元至1,010元不等。

消委會揀選了3個最常見的5G服務計劃數據量，包括27GB/30GB、100GB/110GB及300GB/330GB，比較各商戶的收費及每10GB數據的費用。調查發現，若以兩個不同數據量的計劃比較，每月費用相差460元，惟以24個月的合約期計算則需多繳付超過1.1萬元。

中國移動5G極致計劃 每月10GB數據平均11元 價格最低

若以每10GB數據量計算，「中國移動」5G極致服務計劃300GB數據量的價格最低，為每月10GB數據平均需要11元；而「SUN Mobile」SUN世代5G數據服務計劃平均價最高，每10GB需要270元。

調查發現基本月費介乎108元至1,228元，當中78個計劃需要收取每月18元的港鐵及隧道行政費和流動電訊牌照費，（資料圖片/視覺中國）

大部份供應商不設冷靜期

消委會指，「1O1O」、「csl.」、「中國聯通」、「SmarTone」及「SUN Mobile」均沒有向客戶提供冷靜期免責任取消服務；「中國移動」的冷靜期只適用於新上台客戶，惟現有客戶續約或簽新合約均不適用。至於「香港寬頻」雖有為新上台及現有客戶設冷靜期，惟客戶如已收取禮品、啟動服務計劃之SIM卡或啟動myTV SUPER 賬戶，冷靜期會立即終結。

消委會籲要求合約正本 注意自動續約所衍生費用

消委會建議消費者若透過電話、街站或非官方渠道等方式登記其服務，需要要求供應商提供合約正本，並要留意冷靜期長短、了解手機是否支援5G服務。消費者亦要小心自動續約衍生的費用及攜號轉台相關要點。