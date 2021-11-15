逾3000伙居屋完工日期延一年　2024/25公屋建屋量料減一成至2.3萬

運房局公布最新的公營房屋預測建屋量，預料2021/22至2025/26年度間，房委會及房協的建屋量合共有106,900間，估算與今年8月公布的結果相若。不過，運房局公布，由於完工日期有變，故2024/25年的資助出售房屋預測建屋量，將由12,800間大減至9,700間，較原來預算少約3,100間，並延後至下個年度。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉表示，雖然房委會可提供較長的樓花期解決問題，但現時的預測建屋量仍離《長遠房屋策略》的建屋目標有一大段距離，故非常關注明年公布的新數字。



運房局表示，約3,100伙其他資助出售單位的完工日期，由2024/25修訂至2025/26年度。（資料圖片）

在今年8月，房委會本來預算2024/25年的資助出售房屋建屋量可達12,800間。然而，根據最新資料，該年度的資助出售房屋預測建屋量大降至9,700間，即比原來預算少約3,100間。

由於資助出售房屋數字出現調整，故2024/25年的總計建屋量，由原來預算的26,500間減至23,400間，降幅約11.6%。

料延遲至下個年度

不過，根據最新預算，2024/25年減少了的3,100間資助出售單位，預料將押後至下個年度（2025/26年）。按今年8月的預算，本來預測2025/26年的資助出售單位建屋量是4,000伙，但最新預算則為7,100伙。因此，2025/26年的總計建屋量，將預測由21,400伙回升至24,500伙。

運房局表示，與上一季比較，2024/25及2025/26 年度的按年建屋量有所調整，主要是由於約3,100個其他資助出售單位的完工日期，由2024/25修訂至2025/26年度。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉。（資料圖片／張浩維攝）

離長策建屋目標仍有大段距離

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉表示，過去不少項目的完工日期出現滯後問題，故房委會會提供較長的樓花期，以補救供應情況。

對於政府早前再宣布，十年《長遠房屋策略》將再次達標，招國偉提到現時的公營房屋預測建屋量，仍然離《長遠房屋策略》的建屋目標有一大段距離，故非常關注明年公布的新數字，「出年就睇到有無轉變。」他建議，可透過加快規劃等途徑，將後五年期的項目提早落成。