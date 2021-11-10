過渡屋「南昌220」租期明年屆滿　約60戶未獲派公屋　社聯助搬遷

本港首個「組合社會房屋」、由恒基地產借地予社聯興建的「南昌220」於去年8月入伙，租約為期兩年至明年8至屆滿。社聯業務總監黃健偉今日（10日）在港台節目《千禧年代》指，8戶已獲安排上樓，有10戶將獲編配公屋，會協助餘下約60戶搬遷。他指，由於地皮是發展商借出，需要按承諾交還用地，難將租約續期。



▼「南昌220」示範單位▼



社聯業務總監黃健偉指，「南昌220」中有8戶已獲安排上樓，有10戶將獲編配公屋，會協助餘下約60戶搬遷，下年底將會有其他社會房屋項目落成，屆時可協助住戶申請。他指，按照過往經驗，營運機構會定期跟進每戶情況，若有合適的社會房屋項目會安排申請，當中部份人會成功搬到其他社會房屋，亦有人會合租私人單位。他指，不少過渡屋的住戶過往均常搬屋，期間會感到徬惶，需要有人陪同他們面對問題，而按以往經驗於社工協助下有助減輕他們的徬惶感受。

他指，社會房屋項目難保證居住兩年後可上公屋，只可以「有幾多資源用幾多」。「南昌220」於2017年開始籌備，當時本港未有過渡屋的政策及先例，加上當時公屋輪候時間約為4.7年，估計住戶若已符合輪候公屋3年的條件，於2年的租住期後應可獲派公屋。他指，因應公屋輪候時間上升，於其他過渡屋項目亦有調整租約期，不過「南昌220」用地至今已借用近5年，需要按承諾交還，難再延長租期。

本港首個「組合社會房屋」、由恒基地產借地予社聯興建的「南昌220」於去年8月入伙，租約為期兩年至明年8至屆滿。（社聯提供）

深水埗區議員李庭豐在節目上指，兩年租約期太短，當中有八成住戶要搬遷到私樓，加上現時租金高，搬遷亦不容易，情況令人擔心。現時過渡房屋分別使用私人借出的土地或用政府土地，當中私人地若有發展計劃，借出期限會較短未必合適發展過渡屋，相反政府用地可提供較穩定的租用年期。