新冠疫苗｜袁國勇：料下周公布3至12歲小童打針　建議在大腿注射

現時適合接種新冠疫苗人士的接種率尚未達7成，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日(13日)在電台訪問中表示，料下周會公布3至12歲小童可以接種科興或復必泰疫苗，兒童注射劑量會是成人的三分一，亦建議打大腿位置。

袁國勇亦建議推出「本地疫苗護照」，出入指定場所必須接種疫苗，因現時仍未接種疫苗人士，都不是再靠勸籲會打針，倡政府應定時間表，例如明年1至3月所有港人都應打兩針，令通關造成的震盪減少。



港大微生物學系講座教授袁國勇透露，3至12歲小童料下周公布可打疫苗。（資料圖片）

袁國勇於商台節目《政經星期六》中透露，多數下星期會公布3至12歲小童可接種疫苗。他說，小童劑量是成人的三分一，安全性強，並建議改打大腿而非膊頭，指引發心肌炎機會好低、好微，患者數天亦可出院，「好擔心咪打科興囉」，但指滅活多要打3至4針，其免疫才穩定。

預計以目前接種率通關後可高達50萬人感染

袁國勇指，現時香港仍有約三分一人未打疫苗，即有約250萬人沒有免疫，推算如新冠肺炎傳播速度如流感般，兩個月有20%的人感染，即有50萬人會感染，計及新冠肺炎2%的死亡率，若現時一通關可能有一萬人死亡，但若全港都已打針，死亡率減低下，預計只有500人死亡，數字與季節性流感差不多。他說，已接種疫苗人士即使確診都沒有症狀，有效保護肺部，但在delta變種病毒出現後，上呼吸道保護減弱，「唔再講群體免疫呢樣嘢，我哋講個人免疫屏障」，只會保護已打針的人，沒有打針就出事。

袁國勇建議，除掃安心出行外，未來進入指定場所應出示疫苗接種證明。（歐家樂攝/資料圖片）

他早前建議市民出入指定場所要出示疫苗接種證明，因現時尚未接種疫苗人士，「全部都唔係咁易靠勸籲可達到目的」，指多為對疫苗副作用感憂心、不相信政府，或只聽KOL說話的人士，「唔好幻想清零可以永遠維持落去」，政府有責任訂立時間表，例如明年1至3月所有港人要完成兩針接種， 7至9月已打三針，讓通關後的震盪可以減少，稱政府應給予市民時間準備，「唔會揦手唔成勢」。

疫苗通行證是為了保護沒有接種疫苗人士

袁國勇說，香港邊境開放後，疫情必定會出現爆發，若無打疫苗，就不應到沒戴口罩的公眾場所，指「疫苗通行證唔係為咗麻煩」，而是保護及幫助沒有接種疫苗人士。有些老人家抱「由我死」的心態不打疫苗，袁指出，他們患病後仍要入院治療，會令醫療系統構成壓力，影響其他醫療服務使用者，「大家坐埋一條船，大家為咗香港」，應接種疫苗。

他認為整個疫苗接種計劃最大的錯誤，是有長者接種後死亡時，政府沒有同時公布中風或心臟病的死亡數字，令市民有錯誤訊息「覺得打疫苗打死人」，而市民有此觀念後「叫返轉頭冇咁嘅諗法係做唔到」，認為近日死因庭就首宗新冠疫苗死亡個案提出的建議正確，「愈接近真相愈安全」。

袁國勇。(余俊亮攝)

袁國勇於訪問中又談及近年香港出現移民潮的想法，「係咪唔開心就要走?我覺得唔係，最緊要係持守個真相、講個真相」，亦不能容忍任何貪污，只要每個人都做好本份，「我覺得香港係有希望」。他續說，「應該因為有過去個兩年嘅動亂各方面嘅嘢，就令到大家要放棄一啲嘅地方」，指大家在香港找到理想、找到生活，「點解我哋要走呢?」他更說，香港公民社會非常好，疫情初期一提出要戴口罩就有約97%人跟從，認為只要疫苗接種率可高達逾90%，社會的活力會再臨。