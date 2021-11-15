運輸署12.1推新駕駛改進課程　增互動環節引導反思駕駛習慣與行為

不少嚴重交通意外，與司機駕駛態度不當有關。運輸署今（15日）表示，下月1日起將於16間駕駛改進學校推出全新駕駛改進課程，新增課堂互動部分，引導學員反思其駕駛習慣及加強灌輸良好駕駛行為的概念，同時引入更多路面交通實況及個案分析。新課程課時維持8小時，學員須通過筆試及在課堂表現良好，才可獲發課程證書。

運輸署提醒，接獲通知要修習駕駛改進課程的司機，可選擇在11月30日或之前修習舊課程，或在下月修習新課程，但大前提是要在限期前考取課程證書。



運輸署今（15日）表示，下月1日起將於16間駕駛改進學校，推出全新駕駛改進課程。（資料圖片）

課時維持8小時 引入更多路面實況及個案分析

運輸署表示，現有駕駛改進課程將於12月1日被取代，新課程除了教授安全駕駛和預防交通意外的方法外，亦會增加互動部分，引導學員反思其駕駛習慣及加強灌輸良好駕駛行為的概念，以及引入更多路面交通實況及個案分析，令學員掌握良好駕駛行為及加強道路安全意識。

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須通過筆試及課堂表現滿意才獲發課程證書

新課程的課時將維持在8小時，學員須通過課末筆試及在課堂上達到滿意的表現，才會獲發課程證書。

運輸署提醒，所有被法庭命令或接獲運輸署通知，須在指定期間內強制修習駕駛改進課程的人士，可選擇在11月30日或之前修習現有課程，或在下月1日起修習新課程，但強調完成修習的日期必須為法庭命令或運輸署通知書上所指明的修習期限前。