趙家賢被咬甩耳案　被告涉先用刀劏男途人肚　再把趙的耳咬至脫下

時任區議員趙家賢前年在太古城中心外協助調解市民的衝突時，遭人咬甩部份左耳，涉嫌咬傷趙及傷及數名途人的男子否認指控，案件今(15日)在高等法院開審。控方在開案陳詞透露，被告當日在商場內曾用普通話大叫：「光復台灣。」之後與男途人口角，後更用刀劏男途人的肚，趙往調解時，被告曾大叫：「我唔係打人，我係打狗。」



被告陳真（50歲），被控3項有意圖傷人，和1項普通襲擊罪，指他於2019年11月3日，在太古城中心外，意圖使溫浩淪、梁碧琪和趙家賢的身體受嚴重傷害，而非法及惡恴傷害他們；及於同日同地襲擊梁瑩瑩。其中事主溫浩淪和梁碧琪為夫婦，梁瑩瑩則為梁碧琪的堂姐。

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被告施襲前曾用普通話叫光復台灣

控方在開案陳詞透露，溫浩淪、梁碧琪、梁瑩瑩和梁瑩瑩的兒子在案發晚約7時離開太古城中心，被告以普通話叫「光復台灣」，當時其雙手插在胸前的背包內。溫其後和被告口角，被告一度行開，但又折返，並以一把9.5厘米長的刀，劏開溫的肚，溫因此倒地。被告繼而用刀插溫的背部，令對方背部亦流血。

之後襲擊兩名女事主

被告之後以本地話謂：「我死唔緊要」，然後用刀刺向梁碧琪的背部。被告和梁碧琪雙雙倒地，梁碧琪之後起身，到商場求助。同時，被告亦起身，用手打梁瑩瑩和的頭數下。被告繼而用背包揮向梁瑩瑩，令她倒地。期間，被告亦扯梁瑩瑩的頭髮。

當時身處商場的趙家賢，聽到呼叫，遂離開商場查看。他問被告為何施襲，被告以本地話回應：「我唔係打人，我係打狗」。期間，被告亦用力踩梁瑩瑩的頭。

趙被咬至左耳當場脫下

保安按趙的要求，把被告推向玻璃牆。惟被告掙脫，衝向趙身後的市民。趙打開雙手阻擋，被告則捉住趙的頭，咬他的左耳。趙摸其耳朵，發現部份左耳已脫離。被告曾嘗試把趙的右耳，拉向自己的口，但因其他人阻止而不果。

溫被送院後情況危殆

被告最終被捕，而溫和趙等人則被送院。其中被劏肚兼刺傷背部的溫，送抵醫院時生命跡象急速惡化，脈搏減慢，進入昏迷狀態，情況危殆。他上半身有多處傷勢，包括肚臍上方和右方、頸、左邊肩膀和背部，並大量出血；溫的妻子梁碧琪則背部受傷。兩人分別留醫9和3日。

趙的耳朵已壞死無法駁回

趙亦被送院，醫生嘗試把被咬脫的耳朵駁回，但因耳朵已壞死，而未能成功。他留醫至11月21日才出院。梁瑩瑩則投訴，其雙腳有傷痕，但控方指未能證明和襲擊有關。

控方強調，被告案發時知道其行為性質，知道其行為屬錯誤。

案件編號：HCCC214/2020