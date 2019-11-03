【太古城血案】遭咬甩耳趙家賢清醒　兩男子重傷危殆

早前太古城發生血案，該區區議員、民主黨趙家賢疑在混亂中被一名灰衣男子咬甩左耳部分耳朵，其後送往東區醫院救治。多名民主派醫院到東區醫院探望他，民主黨立法會議員涂謹申指趙現時清醒，但未知斷耳能否駁回。趙又呼籲太古街坊今晚不要為他聚集，聲稱「擔心警方濫用暴力」。 醫院管理局發言人指，太古城事件中有五名傷者被送到東區醫院，年齡介乎29至48歲。其中兩名男子情況危殆，一男一女情況嚴重，另一名男子情況穩定。據了解，情況嚴重的男子是趙家賢；至於危殆兩男，一是頸部大量出血的受襲男子，另一是涉施襲後遭多人圍毆「私了」的灰衣男，他同樣頭破血流。 警方表示，案件暫列「襲擊致他人受傷」，三人被捕。

趙家賢被咬甩部分左耳後，曾問在場人士「我隻耳仔喺邊度？」。（李澤彤攝）彤攝

涂謹申引趙家賢傷後曾問：我隻耳仔喺邊度？

民主黨立法會議員涂謹申與多名該黨成員、以及泛民議員到東區醫院探望趙家賢。涂之後表示，施襲者用刀刺傷多名市民，部分人傷勢比趙家賢更嚴重，趙遇襲前曾希望上前勸止，卻被咬甩耳朵，他期間問在場人士「我隻耳仔喺邊度？」趙接受緊急處理後已上病房，暫未知道能否駁回斷耳。

涂謹申表示，趙現在清醒，並憂心街坊的安慰，雖然倒塌在病床中，但仍呼籲太古城的街坊不要再在太古城或周邊的公眾地方聚集，更不要為了他的遭遇而聚集，涂引述趙說「別讓警方借機施暴」。他又指，今晚市民只是在商場和平集結表達意見，豈料警察突然驅散，亦有人士帶刀、用暴力表達意見，估計是有備而來，其後趙亦不斷問及其他傷者情況。

多名民主派議員到東區醫院探望趙家賢，涂謹申（中）表示，他現時清醒，但未知斷耳能否駁回。（黃浩謙攝）

趙家賢經初步診治後，送上病房。（勞敏儀攝） 外科醫生：駁回斷耳機會高 外科醫生林哲玄接受《香港01》記者查詢時表示，耳朵的血液供應相對身體其他部位充足，被咬斷後壞死機會相對不大，駁回的機會也較高，而在正常情況下，如果耳朵被咬斷一截，對聽覺的影響未至於太嚴重。

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趙家賢情況屬嚴重

醫院管理局發言人指，太古城事件中有五名傷者被送到東區醫院，年齡介乎29至48歲。其中兩名男子情況危殆，一男一女情況嚴重，另一名男子情況穩定。據了解，情況嚴重的男子是趙家賢。

晚上7時30分，太古城商場一個出口，疑有人因政見不同爆發肢體衝突。一名灰色衫男子突然拿出水果刀襲擊他人，一對姊妹及妹的丈夫都受傷，當中「妹夫」頸部大量出血；趙家賢勸阻灰衣男時，疑遭對方咬甩左耳部分耳朵。灰衫男其後被現場人士「私了」，頭破血流。