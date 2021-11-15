男生被指襲警裁罪成　高院官看片覺施襲者或另有其人　裁上訴得直

網民於2019年9月2日發起「三罷」，一名20歲男學生當天涉在港鐵樂富站，用雨傘阻礙港鐵列車關門，以及用身體撞向警員。經審訊後，他被裁定1項襲警罪成，連同他承認的公眾妨擾罪，被判入勞教中心。學生就襲警罪的定罪提上訴，高等法院法官今(15日)裁定他上訴得直，指不能排除警員是被另一人襲擊。法官並批准，學生取得上訴時的訟費。



上訴人為賈雲龍，原本亦就判刑提上訴，但他已服刑完畢，早前已放棄刑期上訴。

原審誤判另一黑衣人為上訴人

法官張慧玲在判辭指，觀看涉案影片和考慮控方證人的供詞後，認同上訴人一方早前的陳詞，原審裁判官錯誤以為當時被警員追截、戴綠色口罩的另一名黑衣人是上訴人。

官稱多番看片才察覺有誤

張官指，原審的錯誤裁斷是可以理解。張官解釋，她亦是多番觀看涉案影片後，才可察覺戴綠色口罩的黑衣人，並非上訴人。涉案所有片段，都沒有上訴人撞向警員的情節。

不能排除警員被另一黑衣人襲擊

因上訴人出現的時間，與原本被警員追截的另一名黑衣人非常接近，張官不能排除警員是被另一名黑衣人襲擊，而非被上訴人。法官因此撤銷上訴人的襲警罪。

案件編號：HCMA81/2021