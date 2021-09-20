聽障生搶胡椒噴霧襲警罪成　官指原審全世界都犯錯　裁得直須重審

聽障男生前年在一次反逃犯條例的遊行中，被指在銅鑼灣圖搶一名高級警司的胡椒噴霧，經審訊後被裁定襲警罪成，被判入更生中心。他不服裁決提出上訴，高等法院法官張慧玲今（20日）聽取陳詞後，疑男生當時在庭上未聽得明白，審訊過程上控辯雙方以至原審裁判官均有處理不當之處，張官直言：「全世界都犯晒錯。」認為男生未獲公平審訊，裁定他上訴得直，然而案件涉嚴重罪行，不能不了了之，下令案件須重審。



傳譯員特別戴上透明物料口罩

上訴人羅鎮傑，被控於2019年9月15日，在港鐵銅鑼灣站C出口襲擊高級警司區永樑。

案件今處理時，法庭的傳譯員需戴上特製的口罩，其咀部位置使用透明物料，令上訴人看到唇語。張官亦讓上訴人離開犯人欄，坐近傳譯員。

高等法院法官張慧玲處理一名聽障生的襲警上訴案時，發現控、辯雙方以至原審裁判官都有錯，直言：「全世界都犯錯。」裁上訴人得直。(資燉圖片)

原審時上訴人未能看到唇語

張官甫開庭，便指出有多項理由，令上訴人在原審時得不到公平審訊。張官指，上訴人有聽障，原審時不但戴著耳機，亦需要傳譯員。但傳譯員當時戴上口罩，令上訴人未能看到唇語。

原審官覆述時加入字句

此外，上訴人在案中案有作供自辯，指案發時不情願意下謂：「一時衝動，對唔住。」原審裁判官覆述其回答，問是否「一時衝動打警察，對唔住？」辯方律師同意。張官指，上訴人在該回答中從未有講及「打警察」。

疑上訴人原審時可能聽錯

張官又指，上訴人在案中案自辯時，當時控方有向他道出控方案情。張官指，上訴人在盤問時同意控方的說法，但到辯方覆問時則改稱不同意，這顯示上訴人可能聽錯。

控方及原審官錯誤接納案中案供詞作證供

此外，上訴人在原審時選擇不自辯，但當時的辯方律師採納上訴人在案中案自辯的供詞，這是法律上不許可，原審裁判官和控方的律師則未有反對。張官指，原審裁判官、控方和辯方都犯錯。

上訴人的代表律師則指，希望法官考慮上訴人案發時只有18、19歲、有聽力障礙，已服刑7星期等，望張官不要頒令重審。

案件涉嚴重罪行須要重審

張官認為上訴人得不到公平審訊，因此裁定他上訴得直，撤銷定罪和判刑。惟張官亦指，本案為嚴重社會事件，若上訴人如警司所指，搶奪胡椒噴劑，阻礙其控制人群，屬嚴重罪行，不能不了了之，遂決定案件須重審，法官將日後頒發判辭，解釋理據。此外，法官並批准上訴人取得上訴時的訟費，並可繼續保釋。

案件編號：HCMA385/2020