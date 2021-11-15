浸大研究：新世代夫妻聘用外傭需求增　請姐姐並非中產家庭專利

本港現時有逾37萬名外傭，融入家中趨普遍。浸大社會學系一項研究發現，25.7%受訪家庭曾經或正在僱用外傭，新世代結婚夫妻對外傭的需求亦明顯較高，每10對夫妻中，有3個家庭曾於10年內聘用外傭，以分擔家務及育兒負擔。與此同時，外傭亦非中產家庭專利，研究發現，有較低收入的藍領雙職家庭亦加入請外傭行列，部分個案靠外傭照料子女及年長父母。

負責研究的學者稱，本港僱用外傭普及化，對生育及家務分工有正面作用，惟非中產家庭則受居所環境及財政限制，面臨更多挑戰，疫情期間或難以銀彈攻勢留人。他又建議，港府可檢視及優化外傭政策，包括向僱主提供更多實務資訊。



張家樂建議，政策當局應全盤考慮及檢視相關外傭政策，包括探討外傭非同住安排，以及向僱主提供更多招聘及處理僱傭關係資訊，另提高中介公司透明度。（陳淑霞攝）

浸會大學社會學系助理教授張家樂及其團隊獲研究資助局「傑出青年學者計劃」資助，於2018年10月至19年6月期間，進行「家中的陌生人/傭工:在香港聘用家傭與家庭關係的綜合分析」研究，以面對面的問卷方式，成功訪問逾2000對夫婦，太太年齡介乎18至55歲。是次研究中，共有25.7%(514名)受訪者曾經僱用外傭，當中18.5%(370人)在調查期間仍有僱用，另研究團隊曾與其中25個家庭進行深入訪談。

3對2010年後結婚夫婦1對聘外傭 較30年前升22個百分點

調查顯示，本港夫婦對外傭的需求，在過去40年內大幅上升。研究對照不同年代結婚的受訪者，80年代結婚者，婚後1年、5年及10年內聘用外傭比例分別為1.3%、5%及8%，2010年後結婚的夫婦，則大幅上升至5.4%、21%及30%，即每10對夫妻中，有3個家庭曾於10年內聘用外傭。

結果又反映，雖然聘用年期趨向持久，但沒趨向穩定。1/3受訪者曾更換外傭，1/4更在聘用首4年內更換，亦有個案曾於首一、兩周已因外傭不符期望，要求換人。僱主對外傭的平均滿意度，以10分為滿，只有6.16分。經濟富裕、透過個人網絡招募的家庭，則相對較滿意外傭表現。

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2成半僱用外傭家庭每月家庭總收入低於4萬元

研究又將受訪者的社會地位及經濟狀況作分析，發現各家庭總收入介乎2.5萬元至逾7萬元，當中25%屬於中位數以下，其家庭每月總收入低於4萬元。張解釋，非僅限於中產家庭會僱用外傭，育有子女的藍領家庭亦有聘請，其主因與育兒需要或照顧長者有關：「有個案嘅屋企得300幾呎、兩間房，成個家庭搵2萬幾蚊，有小朋友要照顧，又有病咗嘅老人家，個太太都要外出工作。」

有個案嘅屋企得300幾呎、兩間房，成個家庭搵2萬幾蚊，有小朋友要照顧，又有病咗嘅老人家，個太太都要外出工作。 浸會大學社會學系助理教授張家樂

疫情觸發外傭荒 非中產家庭更難搶人

不過他提到，收入較低的家庭，會面對更多困難，包括居住空間有限，影響外傭住宿安排，亦引伸私隱問題及更易產生衝突，相對下僱傭關係較短及較不穩定。他續指，疫情下，本港出現外傭荒，坊間叫價更高，亦有僱主出動較高人工搶奪外傭，他相信非中產家庭或未能透過銀彈挽留，「就算喺未有疫情之前，都多數係靠對個外傭好似屋企人咁，用良好嘅僱傭關係挽留佢。」

聘用外傭夫婦生第二胎機率高13個百分點

調查數據亦顯示，聘用外傭與已婚夫婦的生育率相關，發現有僱用外傭、育有一名子女的夫婦，在隨後六年生育第二胎的累積機率為43.3% ; 至於無聘用外傭的夫婦，累積機率則是29.9%。

此外，受訪群組內的在職父親及母親，比起相同背景、但沒有聘用外傭的家庭，其家務時間每星期平均分別減少3.6及6.5小時；父母的育兒時間，每星期亦分別平均增加2.9及3.4小時。

張家樂表示，隨著本港社會和經濟蓬勃發展，僱用外傭日趨普遍，並為本港家庭帶來很多正面影響，包括為考慮生育第二胎提供彈性，並提高夫婦對家務及日常生活的滿意度，有助減低婚姻衝突，亦令他們可更專注育兒。與此同時，越來越多非中產階層加入僱用外傭行例，

他建議政策當局應全盤考慮及檢視相關外傭政策，包括探討外傭非同住安排，以及向僱主提供更多招聘及處理僱傭關係資訊，另提高中介公司透明度。

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