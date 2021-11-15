趙家賢被咬甩耳朵案　男途人聞有人喊光復台灣覺奇　應一句即遇襲

時任區議員趙家賢前年在太古城中心外協助調解衝突時遭人咬甩部份左耳案續審，控方傳召案中遭劏肚的男途人作供，他稱當日與妻子等人往晚飯時經過案發地點，聽到一名男子以半廣東話、半普通話叫喊「光復台灣」，他不明為何會有人在香港說這樣的話，便應了一句：「你講乜X嘢。」該男子之後走近，說了一、兩句話，他便感到肚子「有啲涼、有啲濕」。他發現自己流血後，向妻子謂：「我瀨咗嘢。」



被告陳真（50歲），被控3項有意圖傷人和1項普通襲擊罪。控罪指他於2019年11月3日，在太古城中心外意圖使溫浩倫、梁碧琪和趙家賢的身體受嚴重傷害，而非法及惡恴傷害他們；及於同日同地襲擊梁瑩瑩。其中事主溫浩倫和梁碧琪為夫婦，梁瑩瑩則為梁碧琪的堂姐。

男事主溫浩倫稱因聽到有人在港喊「光復台灣」覺奇怪，問了一句即遭襲擊。(朱棨新攝)

原與家人一同往晚餐

從事資訊科技的男事主溫浩倫供稱，指案發日下午4時許和妻子到達太古城，準備和妻子的堂姐食晚飯。他指，商場內有人組成人鏈，但並不嘈吵。直至下午5時許，有警員進入商場，不少人大叫。溫指不知發生何事，又指自己沒有參與組成人鏈。

不明為何在港有人喊光復台灣

妻子的堂姐帶同其9歲兒子到達，眾人便前往用膳。溫步出商場，見到一名穿灰色上衣、年約40至50歲的男子，在溫的右方以一半廣東話、一半普通話叫喊「光復台灣」。溫聽罷，便謂：「你講乜X嘢」。溫庭上解釋，不明白為何有人在香港講出這句說話，並以一半廣東話、一半普通話道出，溫因此講出「你講乜X嘢」。

當時已覺對方奇怪

溫又指，當時該男子的背包掛在胸前，雙手插入背包。由於當時覺得對方奇怪，溫遂叮嚀妻子和妻子的堂姐，即使發生何事，亦不要站在溫前方。

該男子向溫行前，說了一、兩句話。溫聽不清楚說話的內容，但突然感到肚子「有啲涼、有啲濕」。溫遂拉起上衣，發現肚子已有很多血。溫向妻子謂：「我瀨咗嘢」，然後走向另一邊，發現自己的 黑色T恤已被鎅開。同時，溫亦用手按住自己的傷口。

見該男子站在妻後有動作

溫及後見到該男子在妻子後面，並有動作，遂衝向妻子方向，扯開男子。該男子因此倒地，亦有一把類似刀的物件跌落地下。而溫則自覺背部「好濕」，同時很疲累，10數秒後趴在地下。他在地下爬了幾步，其後看到妻子跪在地下。

此外，控辯雙方同意案情指，被告於2012年來港，案發時居於太古城銀柏閣。

案件明續。

案件編號：HCCC204/2020