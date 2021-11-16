國泰新指引：機組人員返港首3日避免離家　在外機場禁光顧免稅店

國泰航空一周內接連有3名機師從德國法蘭克福抵港後豁免檢疫期間在家確診，《香港01》獲悉，國泰進一步收緊機組人員返港豁免檢疫指引，回港首3天每日只准最多離家兩小時，且僅限指定活動，包括購買必需品、進行戶外個人運動，或出外求醫等，並需自行記錄行蹤，及避免團體聚會，即使完成醫學監察後，指引亦提醒員工應避免不必要的社交接觸，及完成相關檢測要求，相關措施將於星期三（17日）生效。

國泰要求在外站員工必須時刻嚴格遵守隔離規定：直接往返航機及出入境大堂，不要光顧免稅店或特賣場等；一同乘搭公司安排的交通工具往返酒店；往返機場期間須全程配戴面罩；在外站期間須留在酒店房間自我隔離；必須在酒店房間內進食。



國泰航空新政策。（《香港01》製圖）

推「加強版醫學監察」 每日只准離家2小時

國泰內部向員工發出最新工作防疫指引，適用人士包括曾在外站逗留(但不包括中國內地)、但獲豁免檢疫、僅需於機場接受「檢測待行」的機組人員。

新規例要求有關機組人員抵達本港首天至第三天，將會獲安排「加強版醫學監察」，每日僅可最多離家兩小時進行指定活動，包括購買必需品、進行戶外個人運動或出外求醫等，以及抵步後需完成強制的鼻腔和咽喉合併拭子檢測；同時亦要自行記錄行蹤，及避免團體聚會；機組人員期間亦需每日額外進行快速測試。混合檢測結果呈陰性者，方可結束「加強版醫學監察」。



抵港第4天至第7天的醫學監察期間，機組人員需符合相關檢測要求。國泰表明，有關人士仍需每日進行快速測試，亦要避免不必要的社交接觸；完成醫學監察後、即抵港第8天至第14天，員工指引提醒，須按指示完成相關的檢測要求。

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外站期間須遵守五大規定：在酒店房間隔離及用餐

員工指引亦重申機組人員在外站逗留需遵守的相關規定，包括在出發或抵達時應直接進出飛機與機場，不應繞道免稅店、零售店或類似場所；另需乘坐公司安排的交通工具直接往返酒店；往返機場期間全程佩戴口罩；外站逗留期間需在酒店房間內自我隔離；只能在酒店房間用餐。

此外，國泰亦交代打第三針的接種要求，規定所有機組人員須於完成第二劑疫苗接種後的六個月後，盡快接種第三劑針，且不得遲於明年4月30日。

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