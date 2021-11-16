新冠肺炎｜國泰收緊檢疫指引　何栢良批唔湯唔水　成通關最大障礙

國泰航空一周內接連有3名機師從德國法蘭克福抵港後豁免檢疫期間確診，國泰遂收緊機組人員返港豁免檢疫指引，回港首3天每日只准最多離家兩小時。



港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（16日）於電台節目表示，機組人員回港後獲豁免檢疫，對防疫而言是「計時炸彈」，並直言「貨機機組人員對於同內地通關係最大障礙」。他批評，國泰新措施「違反邏輯，極之奇怪嘅安排」，認為家居隔離並非有效措施，一旦確診可能傳染與同住家人。



根據國泰的新指引，機組人員在回港首3天，每日只准最多離家兩小時，而且僅限指定活動，包括購買必需品、戶外個人運動，或出外求醫等，並需自行記錄行蹤，及避免團體聚會，即使完成醫學監察後，亦應避免不必要的社交接觸，及完成相關檢測要求，新措施將於星期三（17日）生效。

何栢良於港台節目《千禧年代》認為新措施並不穩妥，假如一旦受感染，家居隔離期間有可能傳染予家人，但其家人的活動又不受限制可外出，形容措施是「唔湯唔水」。他續稱，大部份個案都在隔離期間的首7天病發確診，如要認真嚴防，就應取消家居隔離，前往指定地點隔離至少7天。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

何栢良之後於商台節目《在晴朗的一天出發》再次批評國泰新措施，直言：「違反邏輯，極之奇怪嘅安排」，並強調：「隔離應該無人共處一室，但你又有屋企人一齊」。他表示，根據內地安排，機組人員回國後，需集中隔離14日，現時香港的安排未必令內地接受，並指：「貨機機組人員對於同內地通關係最大障礙」。

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