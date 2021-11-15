強制檢測｜藍澄灣5座、凱帆軒學之園幼稚園及安老院壽星宮上榜

食物及衞生局周日（14日）深夜發出強制檢測公告，其中一宗初步確診輸入個案，36歲男子10月23日離開香港前往南非，本月11日返港，在酒店檢疫期間檢測呈陽性，他居住的青衣藍澄灣5座納入強制檢測。



周日列為確診個案的豁免檢疫國泰貨機機師，離港前及返港後曾到的五個地方也納入強制檢測。除了奧海城Market Place by Jasons、中環六號碼頭及梅窩渡輪碼頭，更包括住所凱帆軒基層商場凱帆薈內的學之園幼稚園及安老院壽星宮，後者的受儉人士在場日期至上周六（13日），意味機師返港後或曾到訪，其時已經發病。



11月15日強制檢測名單。

▼11月13日凱帆軒1至3座封區檢測▼



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食物及衞生局周日深夜才發出強制檢測名單，提到該名返港豁免檢疫的國泰貨機機師輸入個案跟初步確診輸入個案，所涉及的六個地方被納入強制檢測範圍，包括：

．10月23日至11月14日到過青衣號藍澄灣5座兩小時人士

．11月9日中午12時至下午4時到過奧海城2期地下G1及G10號鋪 Market Place by Jasons人士

．10月26日下午7時至10時到過中環六號碼頭人士

．10月26日下午7時至10時到過梅窩渡輪碼頭人士

．10月22日至11月13日到過大角咀海帆道11號凱帆薈5樓2號鋪學之園幼稚園（凱帆薈）超過兩小時人士

．10月22日至11月13日到過大角咀海帆道11號凱帆薈6樓2B室安老院舍壽星宮超過兩小時人士

上述人士都要在11月16日或之前檢測，若在11月12日至14日已檢測者可獲豁免；即使已經接種2019冠狀病毒病疫苗，亦必須接受上述強制檢測。

▼11月14日執法人員在凱帆軒1座查核居民檢測▼



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機師返港曾到奧海城、住所樓下安老院

除了青衣藍澄灣5座外，其他五處均涉及豁免檢疫的53歲國泰貨機機師。他於10月31日的檢測結果呈陰性，並於11月3日離開香港前往德國，於11月7日由德國經航班CX3166返抵香港。

強檢名單中的中環六號碼頭及梅窩渡輪碼頭，均是他在前往德國前到訪；但另外三處橫誇日期在7日及之後，代表他在家居檢疫期間曾到前往，包括奧海城Market Place by Jasons、居所凱帆軒樓下凱帆薈學之園幼稚園及安老院舍壽星宮。根據衞生署周日公布，患者並無病徵，並且已接種三劑復必泰，第三劑在上周四（11日 )接種。

國泰航空採用「閉環式」運作，原則上機組人員在飛往外地時，抵達後需乘坐點對點交通工具到指定酒店房間隔離，直至回程返港，因此可獲豁免入住酒店檢疫。但繼兩名到德國法蘭克福的貨機機師回港返家後確診，居凱帆軒的第三名機師也宣告染疫，衞生署周日要求本月曾到法蘭克福的國泰機組人員，一律要入住檢疫中心最多21日。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至11月15日) ▼



居藍澄灣5座男子出訪南非返港後確診

該名初步確診輸入個案為一名36歲男病人，居於青衣藍澄灣5座。他10月22日在香港檢測呈陰性，10月23日離港往南非，並在11月11日坐QR818航班回港，在香港機場檢測時呈陰性，於指定檢疫酒店時採集的樣本呈陽性，並帶有N501Y變異病毒株，但沒有帶L452R及E484K，病人沒有病徵。他5月13日及6月4日於香港接種兩劑復必泰疫苗。

政府明日會在青衣藍澄灣L1停車場卸貨區（第5座及第6座之間）增設流動採樣站，為須接受強制檢測的居民及工作人員提供免費服務。