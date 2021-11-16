趙家賢被咬甩左耳｜辯方律師代被告道歉　問事主能否原諒被官制止

時任區議員趙家賢前年在太古城中心外，疑遭人咬甩部份左耳案在高等法院續審，控方今(16日)在庭上稱，控辯雙方均同意當日向趙等人施襲的人是本案被告陳真。代表陳的律師在盤問遭劏肚及刺傷背部的男事主前，先代被告向男事主道歉，又問男事主能否原諒被告，惟遭法官張慧玲指問題與審訊無關，著事主毋須作答。辯方續指被告當日原想離開，但遭男事主的妻子拉著，又指男事主襲擊被告，男事主回應稱他對大多數情節都沒有印象。



控辯雙方同意被告當日向事主施襲

被告陳真（50歲），被控3項有意圖傷人和1項普通襲擊罪。控罪指他於2019年11月3日，在太古城中心外意圖使溫浩倫、梁碧琪和趙家賢的身體受嚴重傷害，而非法及惡恴傷害他們；及於同日同地襲擊梁瑩瑩。其中事主溫浩倫和梁碧琪為夫婦，梁瑩瑩則為梁碧琪的堂姐。

男事主溫浩倫今繼續作供。控方今在庭上表示，控辯雙方同意涉案襲擊溫的灰衫男子，為本案被告。

主要證人供詞及案發經過。(詳看下圖)

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辯方問事主能否原諒被告

代表被告的大律師在盤問開始，便代表被告向溫致深切歉意，指被告傷害多人，包括溫。辯方並問溫現時能否原諒被告，惟法官張慧玲指，此事與審理本案無關。溫因此未有作答。

溫在盤問時承認，交代事件時，當中的細節或許有不正確，但不認同辯方所指作供誇大。

現場有人叫被告大陸仔

被問及為何聽到被告叫喊「光復台灣」，溫為何有很大反應。溫庭上解釋，他性格比較直率，認為「光復台灣」這句話並不適合，因此他當時講出「你講乜X嘢」。

辯方指，同行的溫妻和溫妻的堂姐都對「光復台灣」都有負面反應。溫指當時未有為意，但承認聽到一次有人叫被告「大陸仔」，但不記得是否妻子或妻子的堂姐所講。

他承認曾和被告有爭抝，但只是很短時間，當中只有一、兩句說話，但不記得當中內容。

辯方指被告欲離開遭溫妻拉住

辯方道出其案情，指被告其後離開，但溫妻拉住被告，溫曾打被告背部，亦有衝向被告，舉起右手握拳襲擊對方。被告則左手推溫至牆邊，右手取刀插傷溫。溫表示大多都不記得，或沒有印象。

案件明天續審，控方庭上表示將傳召另外兩名事主梁瑩瑩和趙家賢。

案件編號：HCCC204/2020