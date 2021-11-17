城大研究指本港疫苗陰謀論指數高　對制度不信任致疫苗瓶頸

城大日前公布一項有關疫苗的研究，分析六個地區，包括香港、新加坡、日本等地居民，對疫苗猶豫的成因，結果顯示港人對疫苗的接受程度較其他地區低，疫苗陰謀論指數是眾多個地區最高。研究團隊成員之一的城大公共政策學系副教授鄭煒今日（17日）在港台節目《千禧年代》指，從社交平台接收資訊較多陰謀論，因港人對疫苗抗拒大，加上對制度的不信任等，導致本港出現疫苗接種瓶頸。



城大調查指，40至49歲和60歲或以上兩組受訪者，較為擔心如不接種疫苗，將長時間面對社會限制措施。（資料圖片）

城大公共政策學系副教授鄭煒指，研究於今年6月15日至30日，透過問卷訪問7,200來自六個地區的居民，包括香港、新加坡、日本、南韓、英國及美國等地居民。當中本港的疫苗陰謀論指數平均值達3.8至3.9，為受訪地區中最高。他指，市民接收資訊來源影響陰謀論指數，一般若從傳統媒體接收資訊會較少陰謀論，而從社交平台的訊息則較多。此外，不少網上資訊會加上科學數據分析等字眼，不過市民未必能判斷是否屬科學研究。

他指，研究反映因有市民對疫苗抗拒大及不信任，加上對制度的不信任，導致本港出現疫苗瓶頸。他建議政府應更將正確資訊更「入屋」地傳遞給市民，並針對年輕人作更多宣傳，因他們對疫苗成效最有保留。

比六個地區之中，香港市民在疫情期間的訊息恐慌程度最低，但對疫苗陰謀論指數是最高。（資料圖片)

城大日前發布的調查研究指相比年長受訪群組，18至29歲群組對疫苗安全及成效是最有保留；40至49歲和60歲或以上兩組受訪者，較為擔心如不接種疫苗，將長時間面對社會限制措施。對於政府手機數據以追蹤行蹤的看法，最年輕和收入最高的受訪群組，均較抗拒政府在面對當前危機時查閱個人資料，同時最憂心資料被濫用。

▼11月13日凱帆軒1至3座封區檢測▼

