疫苗陰謀論指數　香港較新加坡等六地區高　質疑打針修改人體基因

本港新冠疫苗接種率停滯不前，至今仍未達到七成。城市大學人文會社會科學院今日公布一項跨地域的比較研究，分析六個地區，包括香港、新加坡、日本等地居民，對疫苗猶豫的成因，結果顯示港人對疫苗的接受程度較其他地區低；港人的疫苗陰謀論指數是眾多個地區最高，包括認為疫苗是追蹤及監控市民、修改人體的基因等。



研究建議，政府可以考慮和具公信力的社區組織和教育機構協作，為特定年齡、教育和收入群組，提供針對性的公共衛生資訊和地區支援，有助支援辨識資訊真偽，減低公眾對疫苗效能和個人私隱的疑慮。



本港新冠疫苗接種率停滯不前，至今仍未達到七成。（資料圖片）

政府手機數據追行蹤 高收入群組憂資料被監用

城大人文會社會科學院和公共事務與法律研究中心合作，於今年6月15日至30日，透過問卷訪問7,200來自六個地區的居民，包括香港、新加坡、日本、南韓、英國及美國等地居民，分析其疫苗接種、防疫政策和訊息恐慌等態度。

香港市民對新冠疫苗的看法，1為非常反對，7為非常同意，結果發現，相比年長受訪群組，18至29歲群組對疫苗安全（5.57）及成效（5.36）是最有保留；40至49歲和60歲或以上兩組受訪者，較為擔心如不接種疫苗，將長時間面對社會限制措施，非常同意的程度為4.9及4.94。

對於政府手機數據以追蹤行蹤的看法，最年輕和收入最高的受訪群組，均較抗拒政府在面對當前危機時查閱個人資料，同時最憂心資料被濫用。

對比六個地區之中，香港市民在疫情期間的訊息恐慌程度最低，但對疫苗陰謀論指數是最高。（資料圖片)

疫苗修改人基因陰謀論 香港六地區最高

另外，對比六個地區之中，香港市民在疫情期間的訊息恐慌程度最低，但對疫苗陰謀論指數是最高。「對於疫苗是為了追蹤及監控市民」的指數，新加坡最高，其次是香港；至於認為疫苗是「為了修改人們的基因」、「為了讓藥廠賺更多錢」指數，港人均在是五個受訪地區中最高，對疫苗抱有一定質疑，並傾向不願說服身邊人接種疫苗。研究指，六個受訪地區居民的疫苗猶豫相似，越相信陰謀論，越懷疑疫苗成效，以致更不願打針。

研究續指，市民對制度越缺乏信任，越會相信疫苗是為了追蹤和管控市民，香港、南韓和新加坡有相似的趨勢。

倡與具公信力社區組織和教育機構協作 針對群組提供資訊

項目團隊認為，香港出現接種疫苗的瓶頸，是因為本地長期維持低感染和零確診，令公眾的訊息恐慌程度處於各地區中最低。而制度信任、疫苗時效和數碼鴻溝等問題，亦令不同社會群體對打針的態度存有明顯差異，難以理順抗疫成效和社會復甦的關聯。

團隊建議，政府可以考慮和具公信力的社區組織和教育機構協作，為特定年齡、教育和收入群組，提供針對性的公共衛生資訊和地區支援。此舉有助支援辨識資訊真偽，減低公眾對疫苗效能和個人私隱的疑慮，並處理數碼鴻溝衍生的民生問題。

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