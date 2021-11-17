維港泳12.12復辦　採用新賽道游向星光大道　名額1500個今起報名

停辦兩年的新世界維港渡海泳，將於12月12日早上復辦，活動踏入十周年，大會宣布將採用全新賽道，改由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點。今屆賽事名額為1,500 個，今日（17日）上午10時30分起接受網上報名，11月22日截止。

另外，所有參與泳手須於比賽日前14天、即預計11月28日前，完成接種兩劑政府認可的新冠疫苗，並於賽前出示陰性病毒檢測證明，



▼2018年10月21日新世界維港泳▼



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今屆新世界維港泳以「浪接浪，一起創」為主題，繼續設有「競賽組」和「優悠組」，名額合共1,500 個。由於名額有限，今年「競賽組」只供2019年入圍競賽組泳手報名，並以水試或其他認可成績為準則，較快者可獲參賽資格。

至於「優悠組」，若報名人數超過名額，大會將會進行抽籤，並於11 月25 日公布抽籤結果，部分名額將優先給予2019年入圍的泳手，中籤泳手須於11月底參與水試，通過水試者便能參加「優悠組」的賽事。

（《香港01》製圖。）

另外，所有「新世界維港泳2019」的「優悠組」及「競賽組」入圍泳手，可享賽事報名費半價優惠，並獲豁免繳付水試及行政費用。今年未有報名或未能成功抽中參與賽事的2019年入圍泳手，其優先參賽資格亦可獲順延至明年，並可享報名費半價及水試與及行政費豁免。

▼2018年10月21日新世界維港泳▼



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比賽前最少14天需完成兩劑疫苗接種 比賽日需掃安心出行

主辦單位又指，因應疫情將採取嚴格防疫措施，包括今屆入圍參賽者須在比賽前14日或之前（即11月28日或之前），完成接種兩劑政府認可之疫苗；領取選手包當日，亦即活動舉行前48 小時內，接受由主辦單位為泳手免費安排的政府認可2019 冠狀病毒病核酸檢測，並取得陰性結果；泳手須遞交電子健康申報表，確認賽事前21日（即11月20日或之後）未有離港，以及比賽當日，使用「安心出行」手機應用程式，以進入會場。

為進一步保障參賽者，大會除了在會場加設大量酒精搓手液、社交距離提示外，亦將在報到處設置體溫監測設備，並在終點設有兩個口罩派發處，以便完成賽事的泳手做好防疫措施。有關賽事詳情、參加資格及報名，可瀏覽大會網頁。