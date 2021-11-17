立法會選舉｜8大工會聯署促候選人撐聯合勞工政綱　倡改善就業

立法會選舉將於12月19日舉行，八個工會組織早前針對目前打工仔及勞工基層最關注問題，包括開創多元職位；完善失業、最低工資、退休等勞工保障制度等，發表勞工界聯合勞工政綱。

團體指，過往勞工政策由政府決定，故今次聯署是採用更進取方法，向政界表達勞工界訴求，再就其立場決定是否支持該立法會勞工界功能界別候選人。八個工會組織本月尾將舉行交流會，邀請勞工界代表及立法會選舉候選人，交流勞工政策理念及看法。



八個工會組織，包括工聯會、勞聯、港九工團聯合總會、香港高級公務員協會、政府人員協會、香港公務員總工會、香港公務員工會聯合會及香港特區政府公務人員聯會，早前發表勞工界聯合勞工政綱。

聯署團體表示，未來數月將會持續向不同界別人士推廣聯合政綱的倡議，第一步將於明天起發信邀請勞工界別的選委及本屆所有立法會候選人聯署支持聯合政綱，希望集結社會同道，承諾為改善民生、勞工福祉共同努力。

促完善失業保障 開多元職位替年青人創向上流空間

政綱提出七項倡議，針對目前打工仔以及勞工基層最關注的問題，包括開創多元職位，為年青人創造上流空間；檢討外判制度，改善就業質素及解決在職貧窮問題；完善失業、最低工資、退休等勞工保障制度；完善公務員醫療、退休、編制等制度；以及解決房屋問題等。

參與聯署之一的香港高級公務員協會主席李方沖表示，過往勞工政策由政府決策，故今次聯署是採用更進取的方法，向政界表達勞工界的訴求，再由勞工界就其立場決定是否支持該候選人。

勞工界期望新選舉制度下 當選者能將勞工聲音帶入議會

港九勞工社團聯會副主席陳萬聯應亦表示，在新選舉制度下，勞工界對候選人有一定的期望，希望未來的當選人能多與勞工界交流，並將勞工聲音帶入議會。

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工聯會陳婉嫻：林鄭做咗啲嘢 但冇決心處理部分勞工問題

被問到對今屆政府評價，工聯會會務顧問陳婉嫻指，現任特首林鄭月娥「好打得」，雖然在勞工問題上確實「做咗啲嘢」，但部分勞工就業問題，如職業錯配等未見有真正落實解決，形容政府「冇決心處理少數問題。」

聯署團體表示，未來數月會繼續向不同界別人士推廣聯合政網内的倡議，以加強社會對政網的認識及認同。

第一步將會於明天起發信邀請勞工界別的選委及本屆所有立法會的候選人，聯署支持聯合政網。另外亦會於11月24日舉行交流會，邀請勞工界代表及參選立法會選委界別候選人， 交流對勞工政策的理念及看法。