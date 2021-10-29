立法會選舉｜聶德權︰指派公務員任工作人員　缺勤會有紀律行動

完善選舉制度後的立法會換屆選舉將於今年12月舉行。公務員事務局局長聶德權今日（29日）向公務員發信，選舉事務處預計投票日當天需要超過3.6萬名工作人員。為確保有足夠的人手，有別於過往先由人員自行報名參與的做法，有必要指派合適的現職公務員，出任不同職級及類型的選舉工作人員，今日（29日）起陸續發出委任函，亦會安排出席相關簡介會和訓練。若未履行有關工作，或在投票日當天未獲批准下缺勤， 所屬部門會根據紀律機制跟進。



聶德權向全體公務員發信指，已登記選民人數逾440萬，涉及設立超過620個票站，加上分發選票、維持票站秩序及點票等工作，選舉事務處預計當天需要超過36,000位選舉工作人員。為確保有足夠的人手，有必要指派合適的現職公務員，出任不同職級及類型的選舉工作人員。

有別於過往先由人員自行報名參與的做法，聶德權已向由各部門首長指派的公務員發出指令，在今次立法會選舉肩負選舉工作，選舉事務處會由今天起陸續發出委任函，亦會安排出席相關簡介會和訓練。若有個別人員未履行有關工作，或在投票日當天在未獲批准下缺勤，選舉事務處會轉介個案予人員所屬部門，根據紀律機制跟進。

廉署︰將要求網站移除可能破壞選舉的內容

另外，立法會換屆選舉提名期由明日（30日）起至11月12日結束，經修訂後的《選舉(舞弊及非法行為)條例》，引入兩項新的罪行，包括將「故意妨礙或阻止另一人在選舉中投票」列為舞弊行為，以及將在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票列為非法行為。廉署廉潔選舉事務統籌趙汝達表示，「將採取預防及介入的策略，要求社交媒體平台或網站移除可能構成操控或破壞選舉的內容。」防止貪污處會在投票日當天到訪個別投票站，觀察投票和點票過程。

廉署表示，會為不同機構、政黨和有意參與是次選舉的人士舉辦講座，並出席由選舉管理委員會為候選人、選舉代理人和助選人員舉辦的簡介會，將會為超過30,000名票站人員舉辦約50場講座，以提高票站人員對投票和點票程序涉及的貪污風險及選舉相關罪行的警覺。