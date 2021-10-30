立法會選舉｜身處海外前議員網上籲投白票　廉署聲明︰市民勿轉載

2021年立法會換屆選舉提名期今日（30日）展開，廉政公署今日（30日）發聲明指，留意到有人在互聯網呼籲市民投白票，提醒任何人在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票，即屬干犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》，「不論該行為是在香港境內或在其他地方作出」，會要求相關社交媒體平台移除內容，呼籲市民勿轉載相關違法內容。

據了解，事件涉及前立法會議員許智峯在其facebook呼籲港人，「總動員投白票以反制不義的選舉制度」。



廉政公署今日（30日）發聲明指，留意到有人在互聯網呼籲市民投白票。（資料圖片）

廉署聲明表示，留意到有人在互聯網呼籲市民於該選舉中投白票。廉署提醒市民，任何人在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票，即屬非法行為，干犯《選舉(舞弊及非法行為)條例》第27A條，可判處監禁 3 年及罰款20萬元。

廉署指，根據《條例》，公開活動包括向公眾作出的任何形式的通訊，以及向公眾分發或傳布任何材料。《條例》適用於一切與選舉有關的行為，不論該行為是在香港境內或在其他地方作出。

據了解，事件涉及前立法會議員許智峯在其facebook呼籲港人，「總動員投白票以反制不義的選舉制度」。

廉署︰會要求網站移除內容 切勿轉載

廉署必定會嚴正執法，打擊操控或破壞選舉的行為，並會要求相關社交媒體平台或網站移除違法內容。廉署呼籲市民嚴守法規，切勿參與不法呼籲或轉載相關違法內容，共同維護選舉廉潔公平。

據了解，事件涉及身處海外的前立法會議員許智峯，在其facebook提出「如水計劃」，呼籲港人「總動員投白票以反制不義的選舉制度」，計劃目標包括讓2021年立法會選舉成為香港史上白票（包括所有廢票、無效票）數字最高的一次立法機關選舉，形容動員所得「白票數字須寫入官方的紀錄，是香港人於後國安法時代的民意確據」，徹底摧毀「完善選舉制度下」的「民意認受性」。

他預期當局會宣布「如水計劃」的任何轉載均屬違法，文中建議私下短訊傳播甚至口傳，或發出「投票」的訊息但配白色選票的頭像等。有關貼文有逾2,600個讚好，及有逾500個用戶留言回覆。