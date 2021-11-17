新冠肺炎｜內蒙寄港包裹包裝帶病毒　收件人已棄包裝要做檢測

衞生防護中心表示，昨日（16日）收到廣東省衞生健康委員會通報，內蒙古自治區在恆常檢測中，發現一份由內蒙古寄往香港的包裹包裝樣本，對新冠病毒檢測結果呈陽性，並已寄抵香港。該包裹11月7日由內蒙古寄出，11月13日送抵香港收件人地址，該收件人簽收後隨即棄置外包裝，並已清洗包裹內的衣服。

衞生防護中心已要求收件人及物流貨倉相關人員做病毒檢測。另外，本港今日（17日）錄得三宗確診個案，全部都是輸入病例。



三宗輸入個案均無病徵，帶L452R變種病毒：

．21歲男病人（編號：12395）11月15日從巴基斯坦經阿拉伯聯合酋長國坐EK384航班抵港，到香港機場時就確診。他6月10日及7月1日在香港接種兩劑復必泰疫苗

．35歲女患者（編號：12396）11月13日從韓國坐KE607航班抵港，在香港機場檢測呈陰性，並入住紅磡香港嘉里酒店隔離，第三日樣本呈陽性。她7月19日及8月9日在韓國接種兩劑復必泰疫苗

．45歲男病人（編號：12397）11月13日從巴基斯坦經土耳其坐TK083航班抵港，其同行家人23歲男病人（編號：12392）及17歲男患者（編號：12393）日前已確診，因此他被列為密切接觸者，被安排入住竹篙灣檢疫中心，檢疫第三日樣本確診。病人5月23日及6月13日在香港注射兩劑復必泰疫苗

▼11月16日強制檢測公告詳情▼



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衞生防護中心表示，昨日收到廣東省衞生健康委員會通報，內蒙古自治區在恆常檢測中發現，一份由內蒙古寄往香港的包裹包裝樣本，對新冠病毒檢測結果呈陽性，並已寄抵香港。該包裹11月7日由內蒙古寄出，11月13日送抵香港收件人地址，該收件人簽收後隨即棄置外包裝，並已清洗包裹內的衣服。

衞生防護中心已建議該收件人應時刻注意手部衞生，消毒曾與該包裹接觸的家居表面，並要求收件人接受新冠病毒檢測。由於涉事包裹曾在一個本地物流貨倉逗留，中心已建議貨倉營運者注意環境消毒，並在貨倉採集環境樣本，檢測結果全部呈陰性。港府已要求有機會曾接觸涉事包裹人員接受檢測。

衞生防護中心提醒處理外購貨品後 要清洗及消毒雙手

衞生防護中心續稱，在非冷凍的環境下，新冠病毒一般而言存活不超過數天，涉事包裝到港後，帶有具傳染性活病毒機會較低，呼籲市民處理外購貨品，尤其是由外地運到香港的物件時，須時刻保持個人和環境衞生，保持雙手清潔。接觸貨品後要清洗及消毒雙手，特別是在進食前及觸摸口、鼻或眼之前。

據了解，涉事物流倉並非順豐速運。而順豐表示，一直非常重視快件安全和衞生，自疫情起一直嚴格實施「全流程」的防疫措施，包括在全港的自營網點、中轉設施、倉庫、營運車輛，以及為客戶快件消毒，並規定員工每天工作前需量度體温、正確配戴口罩、勤洗手、使用搓手液等。

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兩宗懷疑復陽個案 分別居於新翠花園4座、逸港居3座

防護中心又提到有兩宗懷疑復陽個案，首宗為29歲女傭10月15日從印尼坐CX798航班抵港，在香港機場檢測呈陰性，之後在竹篙灣檢疫中心檢疫期間，6次檢測都呈陰性，病人亦無出現病徵，她11月5日完成強制檢疫後，返回僱主於柴灣新翠花園4座的居所。她11月15日於社區檢測中心採集的樣本檢測結果為不確定，入院後的檢測結果呈陽性，但CT值大於30即病毒量低。

根據病人提供的資料，她10月13日在印尼檢測呈陽性，10月14日覆檢轉為陰性。她7月14日及8月12日於印尼接種兩劑科興疫苗。

另一宗個案為一名65歲男病人，他10月28日從新加坡坐SQ882航班抵港，在香港機場檢測呈陰性，並在富豪東方酒店強制檢疫，期間4次檢測結果都是陰性，病人沒有出現病徵，並於11月10日完成強制檢疫，返回位於香港仔逸港居3座的居所。他11月15日根據規定強制檢測，結果呈陽性，並帶有L452R變異病毒株，沒有帶有N501Y及E484K變異基因，但CT值大於30即病毒量低。

根據病人提供的資料，他10月14日在新加坡的病毒檢測呈陽性，10月26日覆檢轉為陰性。他4月1日及4月29日於新加坡接種兩劑莫德納疫苗。衞生防護中心認為兩宗個案均與復陽個案吻合，但為審慎起見，他們潛伏期在港曾居住和到訪的地點已納入強制檢測公告。

印度航空德里到港航班觸發熔斷 禁飛港兩周

除此之外，由於11月14日印度航空營運由印度德里飛抵香港的AI1314航班，有一名乘客經抵港檢測而確診，以及有一名乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）指明的條件，衞生署遂引用第599H章，禁止印度航空營運的客機在11月17日至30日期間從德里着陸香港。