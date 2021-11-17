新冠肺炎｜香港仔4食肆上榜　食客仍如常飲茶︰飲完先做檢測

本港新冠肺炎疫情反覆，有初確診疑復陽病人曾到訪香港仔4間食肆，包括香港仔龍薈、新港宴會廳、靠得住粥麵及潮苑餐廳，相關食肆今午（17日）繼續營業，店外亦無貼上告示提醒食客，但職員都表示已為店舖進行消毒。有食客表示已接種疫苗及有嘟「安心出行」，因此不感到擔心，更有顧客表示昨（16日）已收到「安心出行」的強制檢測通知，今日仍如常到龍薈飲茶，「依家飲完茶，咪去利東邨做檢測囉。」



確診者曾到訪的龍薈及新港宴會廳，同樣位於香港仔中心同一幢建築，兩店亦共用電梯。（歐陽德浩攝）

食肆仍然營業亦無貼上告示

記者今午到上述食肆觀察，發現全部仍然繼續營業，店外亦無貼上告示提醒食客。其中龍薈及新港宴會廳，同樣位於香港仔中心同一幢建築，兩店亦共用電梯。龍薈店長李先生表示，不清楚病人行蹤的詳情，「唔清楚佢（病人）係經過，定係食飯。」但他強調，昨日已收到衞生署的通知，已使用光觸媒為店內消毒。

新港宴會廳店長譚先生則表示，同樣昨日已收到衞生署通知，香港仔中心管理處已於當晚協助安排清潔人員消毒，包括酒樓後門、大堂，以保障員工安全。他稱，病人於店內逗留時間僅幾分鐘，估計病人在樓下的龍薈吃飯，「喺呢度攞飛冇位，走落樓下龍薈，如果唔係有咩理由同時間走兩間酒樓飲茶？」問到為何不貼上告示提醒食客，他解釋如食客曾與病人同一時間在場，會收到政府的通知。

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至於潮苑餐廳店員則表示，今午已獲衞生署通知，但她強調餐廳定期進行消毒，現在正等待上司指示張貼告示。她亦不擔心受到感染，指平日做好防護措施包括戴口罩等，「做足安全措施就唔驚。」而靠得住粥麵店則表示，暫時未收到通知，僅重覆回應指，平日有為店舖進行消毒，「有咩可以聯絡返我哋寫字樓。」

江婆婆昨日收到「安心出行」的強制檢測通知，但她亦不感到擔心，今日如常到龍薈飲茶。（歐陽德浩攝）

食客稱不清楚曾有患者到訪

多位到場飲茶的市民均表示，不清楚曾有確診者到訪上述酒樓，亦沒有職員通知。但他們指，由於已使用「安心出行」掃碼，以及已接種兩劑疫苗，因此不感到擔心，分別稱「都麻木晒」、「都係咁啦」。但為了個人安全，他們指未來數日將改到其他酒樓飲茶。

江婆婆表示幾乎每日均到龍薈飲茶，昨日收到「安心出行」的強制檢測通知，但不感到擔心，今日如常到龍薈飲茶，計劃進食後才到附近的採樣站接受檢測。「哎呀，依家飲完茶，咪去利東邨做檢測囉。」

▼11月16日強制檢測公告詳情▼



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病人居香港仔逸港居第三座

食衛局昨（16日）深夜發出強制檢測公告，其中涉及一名65歲男病人。他乘搭航班SQ882於10月28日從新加坡抵港，抵港時在本港機場臨時樣本採集中心檢測結果呈陰性，其後於富豪東方酒店強制檢疫期間，四次檢測結果亦呈陰性。

因病人沒有出現病徵，並於上周三（10日）完成強檢後，返回香港仔逸港居第三座的居所。其後，他在本周一（15日）根據規定再度檢測，結果呈陽性，並帶有L452R變異病毒株，沒有帶有N501Y及E484K變異基因，但病毒量低（CT值大於30）。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (11月16日)▼

