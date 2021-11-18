虐嬰案｜雷張慎佳：若保護兒童政策全面　佢哋應快樂地喺我哋身邊

同居情侶代友照顧女嬰，女嬰突然死亡，驗屍發現身上及頭皮有多達70處傷勢，情侶認虐兒罪昨（17日）被判各入獄5年4個月。兒童權利委員會前主席、兒童事務委員會成員雷張慎佳今日（18日）在電台節目指，政府應全面檢討保護兒童相關政策，而法改會「導致或任由兒童或易受傷害成年人死亡個案」小組委員會成員熊運信則認為，案件量刑不算低，法改會已建議提高虐兒罪行最高刑罰。



兒童權利委員會前主席、兒童事務委員會成員雷張慎佳籲全面檢討保護兒童政策（資料圖片／張貮龍攝）

籲全面檢討保護兒童政策 見證虐待的人亦應受法律規管

雷張慎佳指，在保護兒童方面，政府應採取比較全面改革，如行政、機制、教育等，因若如欠缺全面檢討，便如同小修小補：「今次個案同之前個案，用佢哋（被虐兒童）生命、血話比我哋社會知，今時今日香港保護兒童做得有幾好，如果係全面，佢哋仍然快樂哋喺我身邊。」

政府應採取比較全面改革，如行政、機制、教育等，因若如欠缺全面檢討，便如同小修小補。今次個案同之前個案，用佢哋生命同血話比我哋社會知，今時今日香港保護兒童做得有幾好，如果係全面，佢哋仍然快樂地喺我哋身邊。 兒童事務委員會成員雷張慎佳

女嬰突死頭部多處深度瘀傷 同居男女認照顧時施虐 各囚64月

法例未完全杜絕體罰 雷張慎佳倡參考外國訂立保護兒童法

她又認為，體罰方式不人道，但目仍然被容許：「未將呢個法律的洞填滿。」她建議參考外國訂立保護兒童法，並就兒童死亡個案設檢討機制，檢視悲劇為何會發生、各部門當中的角色。

小組委員會成員、律師熊運信。（資料圖片/歐嘉樂攝）

熊運信稱法改會倡虐兒相關罪行最高刑罰加至監禁15年

熊運信在同一節目指，是次案件的量刑不算低。他稱，目前虐兒的相關罪行，最高到罰是監禁10年，法改會倡議最高刑罰提高至15年，如去到立法會審視階段時，覺得刑罰仍然太低，可以再提高。