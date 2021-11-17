女嬰突死頭部多處深度瘀傷　同居男女認照顧時施虐　各囚64月

同居情侶為朋友照顧未滿兩歲的女嬰期間，女嬰突心跳停頓死亡，驗屍後發現她僅重8公斤且身上及頭皮有多達70處傷勢，頭部更有多處深度瘀傷。女被告求情稱她需照顧3名女兒，當時並懷孕，壓力下用鐵鏈綁女嬰的腰；男被告則解釋，他因見到女嬰踢其女兒，才掌摑女嬰，現感後悔。惟兩人的電話通訊中，女被告曾提到：「打X到佢仆街」；男被告曾稱：「啱啱我差啲殺咗佢。」法官黃祟厚今（17日）在高等法院就兩被告的虐兒罪判刑，他女童不但遭受身體上的虐待，更未有獲足夠的營養，處於飢餓狀態，健康狀況欠佳，判兩被告各入獄5年4個月。



女被告柯靜雯(36歲)和男被告蕭國偉(33歲)，承認一項虐兒罪，指他們在2019年1月至同年6月20日期間，於洪水橋新生村住所虐待一名姓柯的女嬰Heiley。女嬰去世時約22個月大。

女被告另要照顧3名女兒

女被告求情指，案發時他需照顧三名女兒，同時亦懷有身孕，備受壓力。她為避免女嬰被送至寄養家庭，出於同情心，受託照顧女嬰，並向女嬰提供生活所需。另外，她當時因照顧多名小朋友，才用綁狗隻的鐵鏈，綁著女嬰的腰。

男被告則指女嬰有行為問題，他放工回家見女嬰踢其女兒，才掌摑女嬰，現已深感後悔。

女嬰22個月大僅重8公斤

案情指，女被告於2019年6月20日清晨送當時22個月大女嬰到屯門醫院，女嬰送至急症室時心臟已停頓，最終不治，當時女嬰體重僅8公斤。

34處近期傷頭部多深層瘀傷

驗屍報告顯示，女嬰身上有約70處傷勢，包括34處近期傷勢，及36處疤痕。女嬰的頭亦有多個深層瘀傷，並出現蜘蛛膜下腔出血和腦水腫。報告認為女嬰因其頭傷致命。

男被告短訊曾稱差啲殺咗佢

警方調查時發現女被告曾在電話短訊中向男被告稱：「你睇唔睇到佢嗰個輕佻(樣)啊，......你話係咪想一拳Fing埋去......」、「打X到佢仆街」。男被告亦曾稱：「啱啱我差啲殺咗佢。」

案件編號：HCCC99/2021