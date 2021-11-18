吉野家元氣等遭破壞　兩女涉曾叫警察！快走　與1男被控暴動

前年12月1日在「毋忘初心大遊行」當日晚上，全港各區出現示威，紅磡一帶商鋪「吉野家」、「元氣壽司」等遭破壞，3名男女被指屬，被控暴動等罪今日（18日）受審。控方開案陳詞指，男被告被目擊在現場一帶徘徊及拾磚，被捕時亦手持磚頭，另外兩名女被告則在警方進行驅散期間，大叫「警察！快！走！」而被捕。



其中一女被告另涉藏鐳射光裝置

3名被告為：何靖莎（女，23歲，美容市場策劃）、鍾梓軒（25歲，銀行文員）及陳詩玲（女，25歲，兼職社工）。3人被控於2019年12月1日，在紅磡德康街、德安街及船景街一帶參與暴動。陳另被控同日同地藏有一個可發出鐳射光的裝置。

當日尖沙咀區有遊行

控方開案陳詞指，事發當日尖沙咀一帶出現公眾遊行，惟遊行及後變得混亂，傍晚時分示威者聚集於全港各區，包括紅磡。

有黑衣人衝入店舖破壞

晚上7時多，有黑衣蒙示威者在案發地點一帶聚集，有人以障礙物堵路，有人衝入餐廳及店舖，即「吉野家」、「元氣壽司」及「優品360」，惡意破壞它們的外牆、設施及物品 。

男被告曾拾起磚頭

有警員見到次被告鍾梓軒與黑衣人在現場一帶徘徊，及後他戴上手套，從地上拾起一塊磚頭 。當時，一名在他前面的人亦拾起一塊磚頭，並擲向地面使其破裂。

不久後，鍾被截停，而當時他手持的磚塊跌到地上。鍾被捕後，有人欲搶走鍾，亦有人對拘捕鍾的警員使用粗言穢語。

兩女被告曾叫警察！快！走！

警方後來在進行驅散行動，有警員在船景街與德康街交界聽到兩名女子大叫：「警察！快！走！」及後兩名女子被捕，而二人便是本案首被告何靖莎及第三被告陳詩玲。陳另被發現藏有鐳射筆。

案件編號：DCCC171、172/2021