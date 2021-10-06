4女生破壞優品360　被判感化或社服令　上訴庭指過輕改判更生中心

前年10月13日有網民發起「十八區開花」示威，4名16歲至19歲的女生因破壞連鎖店「優品360」，被判感化或社會服務令。律政司認為判刑過輕，提出刑期覆核，4人今日（6日）被上訴庭改判入更生中心，法庭稍後會頒下判辭解釋理據。



被告陳佩塋（18歲）、曾梓嫣（18歲）、16歲少女和黃斯曼（19歲）報稱學生，她們同被控前年10月13日在新都會廣場5樓「優品360」內，和一名身份不明者損毀彩鷗國際有限公司的財產。4人早前在裁判法院被判處感化或社會服務令，16歲少女被判24個月年感化；其餘3人被判240小時社會服務令，每人各要賠償1134.5元。

律政司在覆核聆訊指，案情嚴重、有計劃，嚴重威脅公眾秩序，要求改判拘禁式刑罰，上訴庭考慮後，認為原審原則上出錯，決定撤銷原本的判刑。

案件編號：CAAR8/2021

律政司就反修例運動中的多宗案件，都曾申請刑期覆核，並有多人被改判拘禁式刑罰。(詳看下圖)