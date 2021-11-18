01專訪｜黃錦星否認野豬捕殺令與警員受傷有關　稱醞釀一段時間

上周二（9日）一名男輔警於北角遭野豬咬傷，漁護署事隔3天後宣布，會定期捕捉在市區出沒的野豬，及將野豬人道毀滅，周三晚（17日）漁護署更於香港仔深灣道首次採取行動，捕殺7隻野豬。政府做法引起社會爭議，有意見更質疑當局因警員受傷，才出現政策「急轉彎」。

環境局局長黃錦星昨日接受《香港01》訪問時否認相關質疑，他指，過往「捕捉及避孕／搬遷計劃」成效不理想，今年野豬傷人數字達10多宗，「政府近半年都就呢啲數字有擔心，為社會大眾安全覺得需要加強，其實（新措施）都醞釀一段時間。」



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漁護署在2017年起推出野豬捕捉及避孕／搬遷計劃恆常化，並透過處理清理食物的殘渣、加強執法等措施處理野豬滋擾問題。不過至近日突然一改以往方針，公布會將在市區出沒的野豬捕捉及人道毀滅。

黃錦星在專訪中，被問到政策轉捩點是否與上周有警員受傷有關。黃錦星思考片刻才回答說，今年野豬傷人數字比數年前增加10倍，政府「就點樣照顧市民、大眾安全已醞釀多時。」

黃錦星︰捕捉及避孕計劃成效「唔達致理想」

黃錦星解釋，近三年受傷人士涵蓋老、中、青，「唔同年紀都有人受傷害」，而且野豬有帶病菌風險，包括有人畜共通疾病，「太接近市區或者會傳播疾病，影響到市民大眾嘅安全。」他又強調，過去曾就野豬問題嘗試不同方法，而捕捉及避孕計劃成效「唔達致理想」，故政府近半年思考加強處理有關問題。

愛護動物協會︰野生動物管理應先採取非致命性方式

愛護動物協會回應強調，在任何情況下，野生動物管理都應先採取非致命性方式。要有效管理野生動物必需多管齊下，包括教育市民大眾，禁止餵飼野生動物，妥善管理垃圾，減少繁殖數量等等，盡量減少對野生動物的干預。愛協又指，野生動物是香港自然生態的一份子，人類應該尊重其生存空間。

環境局及漁護署6月曾稱 預期野豬滋擾個案未來數年逐漸減少

翻查資料，環境局及漁護署在今年6月曾向立法會交代野豬管理計劃情況，文件中指，一些慣常於繁忙市區或公眾地方出沒，特別是被搬遷至偏遠郊野後仍經常重返市區的野豬，由於已習慣在人群中活動及覓食，該些野豬可能會對市民及道路使用者的安全構成潛在風險。該署當時又指，正進行評估，研究是否有需要修訂指引，將野豬納入人道處理的類別。

該署稱，2017年起接受避孕疫苗及絕育手術的野豬數目分別為191及158隻。不過文件中表明，透過不同措施已解決或暫時解決約60%的野豬滋擾黑點的問題，由於部分措施，例如避孕疫苗「於中長期階段會逐步顯現其成效」，部門預期野豬的滋擾個案在未來數年逐漸減少。