關注組批麵包誘殺野豬卑鄙　漁護署：處理人道，日後續採類似手法

漁護署昨日（17日）聯同警方，於香港仔深灣道採取圍捕野豬行動，7隻野豬被麻醉後，遭即時人道毀滅。香港野豬關注組幹事黃豪賢今日（18日）在電台節目批評，署方以麵包「誘殺」野豬，做法非常卑鄙，對公眾更是「反面教材」，與教育市民不要餵飼的做法背道而馳。漁護署助理署長陳堅峰則指，行動不會改變野豬習性，日後亦會繼續採取類似方式，又稱處理手法人道。



香港野豬關注組幹事黃豪賢在港台節目《千禧年代》指出，昨晚在現埸觀察，認為署方做法卑鄙，形容是「文明的倒退」，又指沒有地方、國家政府，會以此手段處理。他稱，做法改變了野豬的習性，同意政府呼籲公眾，不要餵野生動物，惟不明白為何署方推行新措施急速，之前沒有諮詢過程或任何冷靜期。

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黃豪賢稱，漁護署在2017年時捕捉、避孕、絕育、放回行動有成效，關注組會繼續向公眾宣傳，不要餵野豬，亦期望與漁護署署長與食物及衞生局局長會面，商討政策。另外，亦有聽眾致電到電台，批評政府做法是「斬腳趾避沙蟲」；但亦有市民認為，關鍵是恆常餵野豬的人，改變了野豬習性，「好心做壞事」。

漁護署助理署長陳堅峰在同一節目指，昨晚處理手法人道。（資料圖片／張浩維攝）

漁護署助理署長陳堅峰在同一節目指，深灣道過去已做了12次搬遷行動，但亦改善不了問題，昨晚捕獲的7隻野豬，體重介乎50至170公斤，已長期習慣落去民居地方，昨晚即使大量政府人員、傳媒在場，但對人並沒有戒心，不怕人類，強調行動不會改變野豬習性，日後亦會繼續採取類似方式。

陳堅峰表示，昨晚處理手法人道，先以用麻醉槍去捕，再以藥物人道毀滅，更指海外有國家是以獵殺方式處理。他又再次呼籲市民不要餵野豬，署方亦正考慮擴大禁餵區、提高罰則等。