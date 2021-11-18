新冠肺炎｜澳門推巴士實名制　拒登記失優惠及須記錄健康碼

澳門特區政府今日（18日）宣布，將推出巴士乘客實名登記計劃，由本月27日起落實，用於乘搭公共巴士的澳門通卡，均需實名登記。由12月11日起，澳門通卡須經實名登記後方可享車資優惠，否則會一律扣減每程6元車資。

至於透過現金，或以未實名登記的電子卡支付車資，當局將推出健康碼行程記錄，會要求乘客記錄。



澳門特區政府表示，「為配合防疫工作，更好地追蹤與新冠病毒確診患者有公共巴士同乘軌跡之乘客」，與「澳門通」及兩間巴士公司溝通協調，落實「巴士實名登記計劃」。; 1規定將要求，用於乘搭公共巴士的澳門通卡均需實名登記，並由12月11日起，澳門通卡須經實名登記後，方可享車資優惠。

每個流動電話號碼可登記最多3張通卡

澳門通卡持有人需先登入網上登記平台填寫澳門通卡號、持卡人姓名及流動電話號碼，完成電話短訊驗證後，持澳門通卡前往全澳超過130個裝有澳門通設備的拍卡點拍卡「激活」，即完成實名登記程序。

每個流動電話號碼可登記的一般澳門通卡上限為3張，以本地流動電話號碼登記的澳門通卡不設登記有效期。登記期由11月27日早上10時正式開始。

當局隨後會於12月11日零時起收緊規定，所有未完成實名登記及未拍卡啟用的澳門通卡，在搭乘公共巴士拍卡時，會一律扣減每程6元車資，直至完成實名登記程序後方可恢復享有車資優惠。

長者卡、學生卡、殘疾卡、自動加值卡、第三期消費卡、乘車碼，因已實名毋須另行登記。

另外，澳門即將推出健康碼行程記錄措施後，當局將逐步要求透過現金、未能實名的電子卡支付車資，以及未進行實名登記的乘客，須透過該系統作記錄。