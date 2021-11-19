小一自行派位｜11.22放榜　2.28萬人獲派位　成功率微升至47.6%

官立及資助小學將於下周一（22日）公布小一自行分配學位結果。教育局今（19日）表示，今年有4.8萬學童申請，有2.28萬人獲派此類學位，成功率達47.6%，較去年微升1.6個百分點，亦較前年的44.5%高。獲派位的幸運兒中，「世襲生」佔57%，比例與去年相若。

受疫情影響，教育局沿用去年的放榜安排，讓未能到校的家長，可致電學校或到校網查詢。



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教育局表示，今年有48,080名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，有22,892名兒童獲派此類學位，其中被稱為「世襲生」，即有兄、姊就讀該校，或父母在該校任職的，佔13,048 人，佔57%，與去年相若；餘下9,844人則屬按「計分辦法準則」分配類別。

教育局提醒所有曾經為子女申請自行分配學位的家長，下周一（22日）朝九晚五，攜同小一入學申請表的家長副本，前往所申請小學查閱申請結果。鑑於疫情影響，家長亦可致電學校或到學校網頁查閱申請結果。

獲得自行分配學位的學童，其家長須於下周三（24日）或下周四（25日）的學校辦公時間內，按有關學校的安排辦理註冊手續，未能前往辦理註冊手續的家長須事先與學校聯絡，否則視作放棄該學位論。

根據小一入學統籌辦法，所有官立及資助小學會預留一半學額，作稍後統一派位階段時分派。明年1月中旬教育局會以書信通知未獲自行分配學位的申請者，打算參加統一派位者，須在1月22日或23日前往指定統一派位中心辦理選校手續。

若家長在限期後才為子女提出申請參加統一派位，則須到教育局學位分配組辦理有關手續，局方會在明年6月為申請兒童另行安排小一學位。

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