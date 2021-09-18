聖保羅書院小學小一面試疑系統故障　家長投訴無法限時內提供影片

移民退學潮下，南區直資名校聖保羅書院小學今年收到的2022/23學年小一入學申請不跌反升，接約2,400人申請，較上一學年升約7%，平均21人爭一學額。

據知，聖保羅書院小學近日正進行首輪小一面試，今日（18日）是首輪面試第二部份的日子。但有家長投訴，學校要求家長在校方出題後，限時一小時內須上載答題影片，未料學校網上系統疑故障，最終無法在限時內提交影片，憂慮會影響兒子的取錄機會，而家長群組中亦有其他人反映遇到類似情況，相信非個別事件。

《香港01》已就事件致電校方查詢，暫未獲回覆。但有家長透露，校方在下午陸續以電郵聯絡受影響家長，提供補交影片的方法。



聖保羅書院小學今日（18日）正進行首輪面試的第二部份，但有家長投訴，學校系統疑出現故障，令申請人無法在限時要求內提交影響，憂影響取錄結果。（受訪者提供）

據知，聖保羅書院小學正進行首輪面試，家長須為子女拍攝影片提交，上周題目為預錄影片；今日（18日）則踏入首輪面試的第二部份，校方在今早9時起，分批向家長出題，家長在接到問題的一小時內，須為子女拍攝影片並上載至學校系統。

聖保羅書院小學今日（18日）進行首輪面試的第二部份，但有家長投訴，學校系統疑出現故障，令申請人無法在限時要求內提交影響，憂影響取錄結果。（受訪者提供）

但有家長反映，今早學校網上系統故障，限時內多次嘗試上載，只短暫出現「處理中、請稍候」字眼，之後便彈出「上傳錯誤，請重新載入頁面，然後重試」的提示字句，令他大感無奈。而家長群組可見，未能上載並非個別情況，有家長反映多次致電回校亦無職員接聽，憂故障事件會影響兒子的取錄機會。

（聖保羅書院小學網上圖片）

《香港01》記者兩度致電學校欲查詢事件是否真確，職員未有直接回應，初時稱校長不在學校，其後記者再致電學校，教職員以忙於處理面試影片為由，著記者留下聯絡方法。

至下午有家長透露，接獲聖保羅書院小學入學組的電郵通知，解釋收到「家長因技術問題沒法正常上載影片」，故提供補交影片方法，包括在今日下午5時前親身到校繳交存有評核影片的USB手指，又或透過 Google Form補交影片。

移民退學潮下，拔萃男書院附屬小學、英華小學及香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學等，接到的2022/23學年小一申請均較上學年減少，但南區直資名校聖保羅書院小學收到的申請卻不減反加，接約2,400份2022/23學年小一入學申請，按年升約7%。