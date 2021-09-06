移民潮｜新學年小一減62班　校長料人數再減　倡小班教學縮至21人

根據教育局最新公布的《小學概覽》，新學年全港官立及津貼小學班數比去年大減62班。津貼小學議會主席胡艷芬在港台節目《千禧年代》指，估計削班情況與移民潮及疫情有關，隨著暑假期間有更多人離港，9月中「點人頭」後數字或再有變。她指，資源會按班數調整，而料未來一至兩年人口變動仍存變數，建議可考慮全港推小班教學政策，或將小一開班線下調至21人，



根據教育局最新公布的《小學概覽》，新學年全港官立及津貼小學班數比去年大減62班。（資料圖片）

津貼小學議會主席胡艷芬指，《小學概覽》列出的2021學年小一開班數目，是教育局按著3月至4月時收到申請表數量等資料而釐定。她形容數字上情況嚴峻，部份地區的學校因有較多跨境生，疫情下他們無法來港讀書，令班級數目減少；有學校受移民影響較大，亦有部份地區因受人口老化影響，令學校班級數目下跌。

她指，於9月中學校會按教育局要求「點人頭」，確認本學年最終開班數目。她估計，於6月至7月期間有更多人離港，估計可能會再縮班，但由於已經開學，班數將不會有大變化，但資源上會有所調整。她亦指，家庭移民會帶同高年級的子女一同移民，因此各級有有人數減少。

她指長遠而言學生數目仍有變化，包括通關後會否有更多學生來港讀書，或有移民家庭因適應問題回港等，希望日後可與教育局商討短中長期的應對方案。她建議可全港推小班教學政策，或將小一開班線由25人下調至21人。而教育局可考慮讓超額老師可服務多一兩年，待學生數字穩定後才安排。