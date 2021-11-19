科學委員會劉宇隆︰料掀第五波疫情　建議小學生幼兒通關前要打針

衞生署衞生防護中心轄下兩個委員會今日（19日）舉行聯席會議，首先為12歲至17歲群組接種科興疫苗，須相隔28天接種兩劑。委員會主席劉宇隆表示，香港已接近「清零」屬低風險地區，但如與內地通關及與世界接軌，無可避免會有第五波疫情，故在通關前必須為中學生、小學生、幼兒生建立免疫屏障，以減輕醫療系統負荷，不排除中學、小學、幼兒生，再數個月或半年後要打第三針，「我自己個人覺得，喺開關之前都要補多針。」但顧及幼兒家長憂慮，不急於冒進，會以循序漸進方式推展接種年齡。
劉宇隆提到，香港已接近「清零」屬低風險地區，最終何時與內地通關及與世界接軌，並非科學委員會能夠決定，「但係通關之前，我可以肯定講畀大家聽，就係唔單止我哋成年人、尤其老人家，一定要將（接種）覆蓋率提升，甚至乎連我哋中學生、小學生、幼兒生，都應該有一個免疫屏障，到我哋開關時，醫療系統先唔會崩潰。」他以新加坡為例，該國只要求中學生接種疫苗後便通關，結果出現併發症的患者全部屬小學生群組，出現多系統發炎症，重申如香港要通關，必須將中學生、小學生、同幼兒生，逐步納入接種疫苗。
劉宇隆強調不會一窩蜂擴展接種計劃，因明白幼童家長及學校均有憂慮，但會逐步涵蓋。他引述從內地、柬埔寨、印尼等地數據，他已知兒童接種科興疫苗累計至少600萬針，「600萬針都未見到安全風險嘅話，其實都有啲信心，不過我哋覺得如果打完中學生，已經累計到一千萬、二千萬（針），今日坐喺度同你講，你咪個信心又會更加大啲囉，可能都係一個考慮，循序漸進咁樣打。」
至於會否研究12歲至17歲群組日後要接種第三針，劉宇隆明言，通常兩針都是不夠保護力，不排除中學、小學、幼兒生，再多數個月或半年後，「可能都要再打第三針，我自己個人覺得，喺開關之前都要補多針。」劉宇隆預計如通關或與世界接軌，無可避免會有第五波疫情，期望緩衝上升速度、封頂不會太高，現所部署是為減輕醫療系統負荷。
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