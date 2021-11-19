科學委員會劉宇隆︰料掀第五波疫情　建議小學生幼兒通關前要打針

衞生署衞生防護中心轄下兩個委員會今日（19日）舉行聯席會議，首先為12歲至17歲群組接種科興疫苗，須相隔28天接種兩劑。委員會主席劉宇隆表示，香港已接近「清零」屬低風險地區，但如與內地通關及與世界接軌，無可避免會有第五波疫情，故在通關前必須為中學生、小學生、幼兒生建立免疫屏障，以減輕醫療系統負荷，不排除中學、小學、幼兒生，再數個月或半年後要打第三針，「我自己個人覺得，喺開關之前都要補多針。」但顧及幼兒家長憂慮，不急於冒進，會以循序漸進方式推展接種年齡。



左起：疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆、衞生防護中心傳染病處主任張竹君及動物傳染病科學委員會主席許樹昌。（王潔恩攝）

劉宇隆提到，香港已接近「清零」屬低風險地區，最終何時與內地通關及與世界接軌，並非科學委員會能夠決定，「但係通關之前，我可以肯定講畀大家聽，就係唔單止我哋成年人、尤其老人家，一定要將（接種）覆蓋率提升，甚至乎連我哋中學生、小學生、幼兒生，都應該有一個免疫屏障，到我哋開關時，醫療系統先唔會崩潰。」他以新加坡為例，該國只要求中學生接種疫苗後便通關，結果出現併發症的患者全部屬小學生群組，出現多系統發炎症，重申如香港要通關，必須將中學生、小學生、同幼兒生，逐步納入接種疫苗。

劉宇隆強調不會一窩蜂擴展接種計劃，因明白幼童家長及學校均有憂慮，但會逐步涵蓋。他引述從內地、柬埔寨、印尼等地數據，他已知兒童接種科興疫苗累計至少600萬針，「600萬針都未見到安全風險嘅話，其實都有啲信心，不過我哋覺得如果打完中學生，已經累計到一千萬、二千萬（針），今日坐喺度同你講，你咪個信心又會更加大啲囉，可能都係一個考慮，循序漸進咁樣打。」

至於會否研究12歲至17歲群組日後要接種第三針，劉宇隆明言，通常兩針都是不夠保護力，不排除中學、小學、幼兒生，再多數個月或半年後，「可能都要再打第三針，我自己個人覺得，喺開關之前都要補多針。」劉宇隆預計如通關或與世界接軌，無可避免會有第五波疫情，期望緩衝上升速度、封頂不會太高，現所部署是為減輕醫療系統負荷。

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