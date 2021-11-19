政府增購100萬劑復必泰疫苗　並於今早運送抵港　以推第三劑接種

政府昨（18日）再擴第三針新冠疫苗接種群組，市民若在6個月前接種科興疫苗，均可以下周二（23日）起預約和接種第三針疫苗。為推行第三針接種，政府今公布已增購100萬劑復必泰疫苗，而復星醫藥已把在德國廠房製造及封裝的疫苗付運抵港。政府呼籲市民尚未打首劑或第二劑疫苗的市民盡快接種疫苗，指不排除更多市民可打第三針後，疫苗在預約及供應方面，出現緊張的情況。



▼本月第三針開打的情況▼



政府昨日把第三針接種擴展至所有接種兩劑科興疫苗人士，而兩劑疫苗選打復必泰疫苗的人士，則仍只有較高風險人士才可接種。

政府增購的100劑復必泰疫苗於今日已抵港，連同早前抵港的750萬劑，政府合共採購850萬劑復必泰疫苗。政府指，這批疫苗的藥瓶標籤包含英文及簡體中文，但有關批次均由相同製造商及廠房以相同規格在德國製造及封裝。

政府發言人指，增購的疫苗是為了應付逐步推行的第三劑新冠疫苗接種計劃。現時本港首劑疫苗接種率仍未達7成，政府發言人呼籲，尚未接種第一、二劑疫苗的市民盡快接種疫苗，稍後時間將有更多市民符合於接種第二劑疫苗六個月後接種第三劑的資格，如果要同時照顧拖延到當時才接種第一、二劑疫苗的市民，屆時無論在預約接種或疫苗供應方面，均不能排除會出現緊張的情況。

▼接種地點▼

