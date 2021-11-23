立法會選舉｜林文燦小學校長文詩詠否認陪跑　稱參選為保教師飯碗

立法會選舉下月19日舉行，土瓜灣直資學校、保良局林文燦英文小學校長文詩詠，首次參選教育界功能組別，與另四人競逐。她投身教育界32年，過往甚少就教育議題公開發言，今次以「政治素人」姿態參選，否認僅「陪跑」製造競爭。

文詩詠校長關注「縮班殺校」裁減教師人手，基層教師工時與作息失衡，希望藉參選為前線發聲，「維護老師的尊嚴、飯碗及夢想。」不過，反修例風波後出現教師投訴潮，她稱不知道教師投訴數字，不評論教育局接受匿名投訴、「DQ」教師的懲處做法，不過她在訪問後隔兩日，補充要求當局檢討投訴及懲處機制。



文詩詠自小熱愛游泳，曾任小學體育老師，特意安排記者到室內泳池拍攝，反映她熱愛的運動。（廖雁雄攝）

過往未為業界發聲 稱專注學校發展證實幹

文詩詠校長在1989年投身教育界，由小學英文及體育老師做起，2004年出任保良局賈梅士學校校長，四年後轉任林文燦英文小學校長，任內將學校打造為九龍城區受歡迎的「平民直資」。文詩詠是香港菁英會永遠名譽主席，兼任多個校長會組織要員，不過她以往甚少公開評論教育議題，如今首度參選立法會，欲成為代議士為業界發聲。

文詩詠接受《香港01》訪問時解釋，人生上半場專注發展學校，啟發學生潛能，讓學校教師充分發揮，得到家長認同與愛戴，展現自己做教育的實力。被問是否因業界近年大風大浪而不敢發聲，她指為業界發聲重要，但過往兩年社會問題，加上要應對疫情，若果校長只管發聲，而非真正將問題解決，對其而言，未必是最好的發聲時刻，相反目前屬「相較穩定嘅時代」，有需要為前線教師站出來。

文詩詠稱未有評估今次選情或勝算，也未有定下選票數目指標，形容「求學不是求分數」。（廖雁雄攝）

2016年參選選委會教育界 未評估今次勝算

文詩詠於2016年曾參選選委會教育界，當年教協30人參選名單全勝，當選各人平均取得2萬多票，而她則取得4,849票落敗。她認為當年以獨立人士身份參選，成績算是不錯，也取得選舉經驗。

歷屆立法會教育界議席被視為「泛民票倉」，一直由教協參選人當選，隨着教協今年解散，今屆有五人爭奪議席。新制下教育界仍保留個人票，有約8.5萬個選民，她以個人名義參選，稱無中間人接觸鼓勵參選，未有評估今次選情或勝算，也未有定下選票數目指標，形容「求學不是求分數」，不計較結果輸贏，否認「陪跑」製造競爭。

她說一旦成功當選，會繼續擔任校長，以收集前線意見，不擔心校長身份是「包袱」而有礙就政治議題發聲。若果選舉失敗，她稱不擔心影響學校或自己形象，「身邊人會明白，睇住我成長」，不感到憂慮。

文詩詠與現場游泳的人士交流。（廖雁雄攝）

教學投訴潮持增 稱不知實際數字

自2019年反修例風波後，涉及教師專業失德投訴急升，根據教育局公開數字，由2019年6月中至去年12月，累計有269宗涉社會事件有關的專業失德投訴；截至4月底，有4位教師被「釘牌」。

文詩詠表示，不知道教師投訴數字，認為「投訴潮唔屬於教育界，整個世界都係咁」，因網絡平台開放，令人投訴更方便。被問到是否未見教師投訴潮，「我見唔見到，唔係最重要，而係我嘅老師需唔需要關注呢件事情」，認為老師較為關心疫情下的教學轉變。

不評論DQ教師 稱個別案件不宜「茶餘飯後」討論

文詩詠不評論教育局接受匿名投訴、DQ教師的處理手法。對於有小學常識科教師涉鴉片戰爭史實不當被「釘牌」，她表示不了解個案細節，不適宜作為「茶餘飯後」討論；又認為作為教師，「唔應該將自己成為一個政治判斷，呢個風險太大」，當選後成為議員可作適當回應。

被問到教育局懲處手法是否過嚴，她指應交由當局決定，並稱以其接觸業界經驗，未見有教師對言論自由感到憂慮，也不見業界就此處於「低氣壓」，形容目前正是「正本清源緊」。

不過，她受訪後兩日透過公關補充，稱教育局應檢討教師投訴處理和懲處機制，原則上應確保更具透明度，懲處與失當行為嚴重性相稱。她又建議委任退休法官，就上訴個案向教育局局長提出建議，而局長有權反對，需書面交代理據，以體現問責精神。

文詩詠校長指，當宣布參選後，任前線教師的女兒第一個支持，更願意資助選舉經費，對此一度感觸落淚。（廖雁雄攝）

倡家庭友善假期 讓教師出席子女畢業禮

文詩詠參選宣稱「維護老師的尊嚴、飯碗及夢想」，她表示，關注基層教師長工時問題，教師工餘時間要備課、批改、出卷，甚至要與家長溝通，以自身經驗為例，當年出任林文燦小學校長後，忙於學校工作，在幼子升小一、升中一階段，未能全力助找學校，形容是人生一個缺失，倡議教育局就教師長工時開展可行性研究，並考慮提供家庭友善假期，可讓教師申請假期，出席子女畢業禮。

適齡人口持續下跌，加上移民潮等夾擊，令學界面對收生不足，未來學校需要縮班，甚至有可能被殺校。文詩詠指，殺校打擊前線教師士氣，未能安心教學，政綱倡議中小學全面小班教學，以穩定教師團隊。

文認為，林鄭教育施政表現只是僅僅合格，認為政府可及早預視部分教育問題。（廖雁雄攝）

點評林鄭僅僅合格 「唔休息拼到盡」

特首林鄭月娥在任五年，爆發反修例風波，教育局取消高中通識科，推行公民與社會發展科，又急推國安教育等，被問到其教育施政表現，能否達到「專業領航」宗旨，她形容林鄭月娥勤力，「唔休息拼到盡」，部分新措施如「一校一行政主任」等值得肯定，但整體表現僅僅合格，認為政府可及早預視部分教育問題，例如及早推行小班教學，更好規劃國民教育。

她評論林鄭月娥的工作，「對人心理上嘅照顧，對社會嘅和諧，注重人嘅本質需要，可以多做功夫。」她未有回應是否支持林鄭連任，但期望下任特首展示承擔，促進社會進步，為下一代做好人生規劃。

餘下四名教育界參選人包括：教聯會副主席朱國強、香港幼稚園教育專業交流協會主席丁健華、退休校長林日豐及瑪利灣學校校長林泳施。參選人名單請參閱《香港01》選舉網站。