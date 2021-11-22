立法會選舉︱盧文端：中央冀非建制當選　政黨開綠燈支持值得鼓勵

全國僑聯副主席盧文端今日（22日）再於《明報》撰文，提到近日候選人資格審查委員會公布立法會選舉審查結果，非建制派人士基本上都順利入閘，顯示了中央的包容，希望非建制派人士參選之餘也希望他們能當選，寄語他們只要不踰越「一國兩制」底線，可「放開手腳打選戰」。他又指，留意到有傳統泛民政黨人士以不同方式支持非建制派人士參選，是中央樂意見到的，這可能有助於未來為自身開拓政治空間。



「中央願意見到非建制派人士全力競選」

盧文端指出，不同政治光譜的參選人都可以「過關入閘」，市民可以有多元化的不同選擇，體現了中央的善意和包容。港澳辦主任夏寶龍表明新制度不搞「清一色」，將來香港立法會的民意代表性會更加的廣泛，仍然可以聽到不同的聲音，包括批評政府的聲音。

他相信，「中央既然希望非建制派人士當選，自然也會對於他們的競選主張和方式給予很大的包容」，只要不踰越「一國兩制」的底線，非建制派人士可以盡情發揮，放開手腳打選戰，包括討論「雙普選」議題。「相信中央願意見到非建制派人士全力競選，表達非建制派選民的訴求，爭取在他們的支持下取得席位進入議會，使新選制下的立法會更能夠體現多元化的利益和訴求，推動香港實現良政善治。」

指「在囚、着草」者已成過去式 不能再代表泛民

盧文端又指，一些傳統泛民政黨包括民協、民主黨的成員，已直接或間接支持非建制派參選人，民主黨也在研究商討，如何回應多名非建制派參選人主動尋求該黨黨員支持的問題。他認為，中央希望泛民能夠與新選制相向而行，被貼上「軟對抗」新選舉制度標籤的民主黨，如果能夠在黨員支持非建制派參選人問題上開綠燈，也可能是解開「軟對抗死結」、打開未來政治空間的一個契機，值得鼓勵。

盧提到，新制度下反中亂港者出局，是一條「鐵的底線」，過去一些民主派人物「要麼在囚、要麼『着草』、要麼怕怕無膽」，都已成為過去式，屬於被淘汰之列，沒有入局的可能，不能再被稱為「代表性人物」。他批評：「有人老是認為這些人才是有代表性的泛民人士，顯然是一種思維誤區，與新選制格格不入，有點像是癡人說夢。」

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。